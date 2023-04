Il pieghevole leggero di Huawei farà il suo debutto internazionale il 9 maggio

Dopo aver tenuto un profilo basso negli ultimi due anni, Huawei ha fatto colpo con i suoi recentemente annunciati P60 Pro e Mate X3 , quest’ultimo tra i telefoni pieghevoli più leggeri al mondo. Questi dispositivi hanno fatto il loro debutto finora in Cina, ma Huawei intende portarli sul mercato internazionale entro la fine dell’anno.

La società ha programmato la serie P60 e il lancio di un prodotto di punta a Monaco, in Germania, il 9 maggio 2023. Oltre al P60 Pro, Huawei dovrebbe annunciare la disponibilità europea di Mate X3, Huawei Watch Ultimate e degli auricolari FreeBuds 5. (tramite GSMArena ).

Da quando questi dispositivi sono stati annunciati in Cina qualche giorno fa, di essi si sa già quasi tutto. Il Mate X3 si distingue dagli altri pieghevoli sul mercato per il suo design leggero. Punta la bilancia a 239 grammi, rendendolo significativamente più leggero dei 263 grammi del Samsung Galaxy Z Fold 4 .

Il pieghevole sfoggia un corpo resistente all’acqua IPX8 con un display pieghevole interno da 7,85 pollici. All’esterno, ottieni un display da copertina da 6,4 pollici con un rapporto di aspetto 20,9: 9 alto. Questo ti dà un sacco di spazio per usare le tue app usate di frequente con una mano senza sentirti angusto.

Huawei P60 Pro racchiude per lo più gli stessi interni in un fattore di forma per smartphone e con una configurazione della fotocamera ancora più impressionante. Ha uno sparatutto principale da 48 MP con apertura variabile f/1.4~f4, un ultrawide da 13 MP e una fotocamera periscopica da 40 MP f/2.1. Per i selfie, ottieni una fotocamera da 13 MP f / 2.4 alloggiata in un foro sul pannello OLED da 6,67 pollici a 120 Hz.

VIA