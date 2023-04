Le app Pages, Numbers e Keynote per iPad ora supportano Apple Pencil Hover

Apple ha aggiornato oggi le sue app Pages , Numbers e Keynote per iPad con il supporto al passaggio del mouse di Apple Pencil. Apple afferma che questa funzione “semplifica la navigazione, la scrittura, lo schizzo e l’illustrazione con maggiore precisione” sull’ultimo iPad Pro da 11 pollici e 12,9 pollici.

Gli ultimi modelli di iPad Pro sono in grado di rilevare l’Apple Pencil di seconda generazione mentre si libra fino a 12 mm sopra il display, consentendo agli utenti di visualizzare in anteprima il proprio disegno prima di realizzarlo. E per la funzione Scribble, che converte la scrittura a mano in testo sull’iPad, i campi di testo si espandono automaticamente quando l’Apple Pencil passa sopra lo schermo.

Il passaggio del mouse di Apple Pencil ha ottenuto il supporto per l’inclinazione e l’azimut con iPadOS 16.4, rilasciato all’inizio di questa settimana. Apple ha discusso la funzione in una recente intervista .

VIA