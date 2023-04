MacBook Air con display OLED da 13,4 pollici leggermente più piccolo

Apple sta sviluppando un MacBook Air con un display OLED da 13,4 pollici, secondo Ross Young , CEO di Display Supply Chain Consultants. Il nuovo modello avrebbe un display leggermente più piccolo rispetto all’attuale MacBook Air con un pannello LCD da 13,6 pollici.

In un tweet condiviso oggi con gli abbonati a pagamento, Young ha aggiunto che è improbabile che MacBook Pro adotti un display OLED fino al 2026, quando la catena di fornitura di Apple dovrebbe avere una capacità di produzione di display OLED ottimizzata per notebook sufficiente. Fino ad allora, Young ha affermato che i fornitori si concentreranno sui display OLED per tablet, come l’iPad Pro.

A dicembre, Young ha affermato che Apple prevede di lanciare i modelli MacBook Air e iPad Pro da 11,1 pollici/13 pollici con display OLED nel 2024. I Mac e gli iPad con display OLED presenteranno una maggiore luminosità e un migliore rapporto di contrasto rispetto ai modelli LCD, e il i display sarebbero anche più efficienti dal punto di vista energetico per una maggiore durata della batteria.

Oggi è stato riferito che Samsung Display ha avviato lo sviluppo di display OLED che verranno utilizzati nel futuro MacBook Air. Nel frattempo, Young si aspetta che quest’anno Apple rilasci un MacBook Air da 15 pollici più grande con un pannello LCD.

VIA