Come controllare il saldo della tua carta regalo Amazon

Una carta regalo Amazon è un regalo perfetto per quell’amico che crea costantemente liste dei desideri di Amazon. Sono un modo semplice per effettuare acquisti su Amazon, ma se sei un destinatario, ti consigliamo di tenere traccia e ricaricare il saldo della tua carta regalo.

Il tuo saldo può essere controllato e ricaricato tramite il tuo account Amazon. Quindi, se stai risparmiando per nuovi dispositivi domestici intelligenti , ecco come controllare e ricaricare il saldo della tua carta regalo Amazon.

Come controllare il saldo della tua carta regalo Amazon sul tuo PC o laptop

Il saldo della tua carta regalo può essere controllato su qualsiasi browser tramite il sito web di Amazon

Apri il browser Web e vai alla home page di Amazon . Accedi al tuo account Amazon. Fai clic su Account ed elenchi nell’angolo in alto a destra dello schermo Fai clic su Buoni regalo sotto l’ intestazione Account Il saldo della carta regalo viene visualizzato nella parte superiore dello schermo.

Come controllare il saldo della tua carta regalo Amazon sull’app mobile

Se hai l’app Amazon Shopping installata sul tuo dispositivo iOS o Android, questo è il modo più rapido per controllare il saldo della tua carta regalo.

Apri l’ app Amazon Shopping . Tocca il pulsante Profilo nella parte inferiore dello schermo Scorrere verso il basso. Il tuo saldo viene visualizzato nell’intestazione Saldo della carta regalo . Tocca Gestisci il saldo della carta regalo per visualizzare un’analisi dettagliata dell’attività del saldo, inclusa l’impostazione di ricarica automatica.

Come ricaricare il saldo della tua carta regalo Amazon

I saldi dei buoni regalo Amazon possono essere ricaricati manualmente o automaticamente. Le ricariche manuali sono autoesplicative, ma le ricariche automatiche possono essere modificate per adattarsi alle tue abitudini di spesa. Tuttavia, se non tieni traccia delle ricariche automatiche, aggiungeranno denaro al saldo della tua carta regalo quando non lo desideri.

Ti mostriamo come ricaricare il tuo saldo sull’app Amazon Shopping per Android e iOS. Se sei su un computer desktop, fai clic sul pulsante Ricarica il saldo sotto il saldo della carta regalo per visualizzare le stesse opzioni.

Come ricaricare manualmente il saldo della tua carta regalo

Vai alla scheda Profilo nell’app Amazon Shopping. Scorri verso il basso e tocca Ricarica saldo sotto l’ intestazione Saldo buono regalo . Scorri verso il basso e inserisci l’importo desiderato sotto l’ intestazione Importo . Tocca Acquista ora per completare l’acquisto.

Se preferisci ricaricare il saldo del tuo buono regalo Amazon sul desktop:

Vai alla home page di Amazon. Tieni il mouse su Account ed elenchi e seleziona Buoni regalo . Fai clic su Ricarica il saldo nella barra dei menu.

Come ricaricare automaticamente il saldo della tua carta regalo

Se non vuoi caricare il saldo manualmente, imposta la ricarica automatica della tua carta.

Nella scheda Profilo , scorri verso il basso e tocca Ricarica saldo sotto l’ intestazione Saldo buoni regalo . Scorri verso il basso e tocca Configura ricarica automatica Seleziona un metodo di ricarica automatica Scorri verso il basso e tocca Salva le impostazioni di ricarica automatica per completare la configurazione.

Come controllare il saldo di una carta regalo fisica

Se non sei sicuro dell’importo di una carta regalo fisica, puoi controllare il saldo della carta regalo senza riscattarla. Tuttavia, dovrai contattare l’assistenza clienti di Amazon.

Vai alla pagina di supporto di Amazon. Fai clic su Ho bisogno di ulteriore aiuto per iniziare. Richiesta di parlare con un rappresentante del cliente. Informare il rappresentante del cliente che si desidera controllare il saldo su una carta regalo. Fornisci loro il codice sul retro della tua carta regalo.

Posso prelevare il saldo del mio buono regalo Amazon sul mio conto bancario?

Non puoi prelevare fondi dal saldo della tua carta regalo Amazon. Se disponi di un saldo della carta regalo, spenderlo tramite Amazon è l’unico modo per utilizzarlo. Mentre alcuni siti di terze parti offrono contanti per carte regalo fisiche, perderai parte del valore della tua carta.

La cosa migliore da fare è creare una lista dei desideri dei tuoi articoli più ricercati e impostare una notifica per quando saranno in vendita. Ciò ti consente di utilizzare il saldo della tua carta regalo a pieno valore mentre fai un ottimo affare.

