Google Chat sul Web si rinnova con un importante aggiornamento di Material Design

Le modifiche evidenziate nel blog degli aggiornamenti dell’area di lavoro sono abbastanza simili ai precedenti log delle modifiche relativi a Material Design, menzionando le modifiche alla visualizzazione del messaggio principale, il pulsante del nuovo argomento, l’impostazione della composizione, la barra dell’app in alto e il tasto di navigazione sinistro.

Nel frattempo, anche il pannello dei thread all’interno della chat, sia per gli spazi che per i messaggi diretti, sta ricevendo alcune modifiche. Da una prospettiva più ampia, la riprogettazione porta con sé colori, layout, caratteri e dimensioni del pannello completamente nuovi.

L’aggiornamento sarà disponibile per tutti i clienti di Google Workspace, oltre agli utenti di G Suite Basic/Business e ai titolari di account Google personali. Il lancio è già iniziato dal 13 aprile, anche se potrebbero essere necessarie un paio di settimane prima che sia visibile a tutti i clienti di Google Chat.

Mentre inizialmente c’era una certa confusione sulla strategia di Google con la coesistenza delle app Chat e Messaggi , da allora abbiamo imparato a conoscere la prima come più un messenger di tipo Slack per le grandi organizzazioni. L’anno scorso, Google Chat sul Web ha consentito agli utenti di un’organizzazione di creare le proprie emoji da zero , con limitazioni amministrative.

Separatamente, una modifica dell’interfaccia utente all’app Chat a gennaio ha consentito agli utenti di distinguere meglio tra chat di gruppo e spazi. Ciò è stato preceduto dall’aggiunta di chip di ricerca avanzata all’app Web un anno dopo che la versione mobile ha ricevuto la stessa funzionalità.