Samsung ha deciso di affrontare presto gli “aloni” del Galaxy S23 Ultra

Anche il marchio Android più famoso al mondo non può rendere tutto perfetto il giorno del lancio. In effetti, le fotocamere della serie Galaxy S23, in particolare sul Galaxy S23 Ultra , non stavano andando bene come avrebbero dovuto.

Mentre Samsung ha recentemente lanciato un aggiornamento che affronta questi problemi, c’è ancora molto da risolvere e sembra che sarà necessario un altro OTA per risolverli.

Il blogger tecnologico cinese Ice Universe afferma che Samsung sta lavorando a un aggiornamento per risolvere un problema di elaborazione HDR sul Galaxy S23 Ultra che sta lasciando strani aloni attorno ai soggetti nelle foto.

SamMobile suggerisce che esiste la possibilità che la patch possa essere fornita in bundle con l’aggiornamento di sicurezza di maggio 2023, quindi se possiedi un Ultra, dovrai comunque attendere almeno alcune settimane prima che il problema si risolva.

L’ultimo aggiornamento della fotocamera ha corretto la registrazione video e i problemi relativi alla messa a fuoco oltre a migliorare la riduzione del rumore nelle foto. A parte il Galaxy S23, un alone simile viene segnalato anche da un utente del Galaxy S22 Ultra .