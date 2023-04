Il creatore di “Pokémon Go” Niantic collabora con Capcom per il gioco Monster Hunter in realtà aumentata per iPhone

Niantic, la società dietro il popolare gioco di realtà aumentata per iPhone Pokémon Go, sta sviluppando un titolo di realtà aumentata simile nel franchise di Capcom Monster Hunter. Per chi non conoscesse Monster Hunter, si tratta di un gioco di ruolo in cui l’obiettivo è allearsi con altri per abbattere mostri giganti, raccogliendo i loro componenti per armi e armature.

“Monster Hunter Now” verrà lanciato a settembre 2023 ed è un gioco sviluppato sia da Niantic che da Capcom. Come Pokémon Go, Monster Hunter Now invierà i giocatori nel mondo reale per trovare creature di realtà aumentata per combattere.

I classici mostri di Monster Hunter come Rathalos, Pukei-Pukei, Great Izuchi e altri si troveranno in aree del mondo reale e i giocatori dovranno uscire nel mondo per trovarli. I mostri possono essere visualizzati in luoghi del mondo reale utilizzando la fotocamera dell’‌iPhone‌ e più giocatori potranno lavorare insieme per sconfiggerli. Gli oggetti nel gioco consentiranno ai mostri di essere attirati in luoghi diversi, in modo che possano essere scoperti durante una passeggiata e combattuti a casa.

I componenti dei mostri potranno essere raccolti per creare armi, armature, pozioni e altri accessori potenziati. Il gioco utilizzerà le ben note armi e tattiche di attacco che sono state utilizzate nei titoli precedenti, con opzioni per il completamento delle missioni per progredire. I cacciatori avranno un compagno Palico.

