Google prevede di lanciare uno smartphone pieghevole da € 1.700 a giugno

Google a giugno prevede di unirsi a Samsung nel mercato degli smartphone pieghevoli con il lancio di Pixel Fold, riporta CNBC . Il dispositivo dovrebbe avere un prezzo di circa € 1.700, che è in linea con i prezzi di Samsung.

Il Pixel Fold sarà presentato al Google I/O a maggio e Google prevede di commercializzarlo come un dispositivo con la “cerniera più resistente” su uno smartphone pieghevole. Una volta aperto, Google Fold presenterà un display da 7,6 pollici (lo stesso del Galaxy Z Fold 4) e si aprirà come un libro. Sarà resistente all’acqua, dimensionato per stare facilmente in tasca una volta piegato, e avrà una batteria in grado di durare fino a 24 ore.

La maggior parte dei dispositivi Pixel di Google sono relativamente convenienti, ma Pixel Fold avrà un prezzo elevato a causa del costo del display e della cerniera. Google ha già adattato Android per i dispositivi pieghevoli e CNBC afferma che Pixel Fold gli consentirà di dimostrare meglio com’è un’esperienza di telefono pieghevole creata da Google.

Con Pixel Fold in arrivo a giugno, Google batterà Apple sugli smartphone pieghevoli. Ci sono voci secondo cui Apple ha sperimentato iPhone pieghevoli, ma la società potrebbe effettivamente introdurre prima la tecnologia nell’iPad .

