Si dice che watchOS 10 presenterà un nuovo layout della schermata iniziale con cartelle

‘imminente aggiornamento del software watchOS 10 per Apple Watch presenterà un nuovo layout della schermata iniziale, secondo le informazioni condivise oggi dall’account Twitter anonimo @analyst941 . Apple dovrebbe annunciare watchOS 10 al WWDC il 5 giugno .

La fonte ha affermato che il nuovo layout sarebbe più facile da navigare e avrebbe più aspetti simili a iOS, comprese le cartelle per le app. Tuttavia, non sono sicuri se il nuovo layout sarà abilitato per impostazione predefinita o disponibile come opzione secondaria. La fonte non ha condiviso ulteriori informazioni, ma ha detto che presto forniranno maggiori dettagli.

Nella sua newsletter dello scorso fine settimana, Mark Gurman di Bloomberg ha affermato che watchOS 10 sarà il più grande aggiornamento software di Apple Watch dal 2015 . In particolare, ha affermato che uno dei miglioramenti pianificati per l’Apple Watch è una “interfaccia aggiornata”, che si allineerebbe con una schermata iniziale ridisegnata. Le app di Apple Watch sono state organizzate in una griglia a nido d’ape da quando il dispositivo è stato lanciato nel 2015, con una visualizzazione elenco scorrevole disponibile anche.

La fonte anonima dietro questa voce ha fatto trapelare informazioni accurate su Dynamic Island di iPhone 14 Pro sui forum MacRumors prima che il dispositivo fosse annunciato lo scorso anno. Tuttavia, non hanno ancora un track record a lungo termine con le voci, quindi non vi è alcuna garanzia che le ultime informazioni che hanno condiviso si dimostreranno accurate.

