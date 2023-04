Apple ha considerato l’iPhone 15 con la porta Lightning prima di passare a USB-C

All’inizio del processo di sviluppo dell‘iPhone 15 , Apple ha creato una versione che includeva una porta Lightning, secondo il leaker Apple Unknownz21. In un tweet, Unknownz21 ha affermato che Apple ha testato un ‌iPhone 15‌ con una porta Lightning “molto presto” ma che è stato “rapidamente scartato” a favore della versione USB-C.

I modelli di iPhone 15‌ dotati di USB-C anziché Lightning erano in fase di test già a gennaio 2022 e tutti i progetti successivi a marzo 2022 si sono concentrati su una porta USB-C.

La transizione di Apple all’USB-C su iPhone è stata una delle voci più coerenti e la società dovrebbe abbandonare la porta Lightning per tutti e quattro i modelli in arrivo quest’anno. Sia i modelli Pro che quelli standard si ricaricano tramite USB-C anziché Lightning, una novità per ‌iPhone‌.

Some details about USB-C on the iPhone 15:

It was in testing as far back as January 2022, and pretty much all designs since March 2022 have had the USB-C port instead of lightning.

There was a version with a lightning port very early on, but it was quickly scrapped.

— Unknownz21 🌈 (@URedditor) April 18, 2023