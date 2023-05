Apple Watch Series 9 presenterà un processore aggiornato basato sul chip A15

L’imminente Apple Watch Series 9 includerà un nuovo processore basato sul chip A15 che è stato utilizzato per la prima volta nei modelli di iPhone 13 , secondo Mark Gurman di Bloomberg . Gurman ha condiviso le informazioni nel nuovo canale Discord per i suoi abbonati alla newsletter Power On.

L’ Apple Watch Series 8 , come il precedente Series 7, utilizza un chip sostanzialmente identico al chip S6 utilizzato nell’Apple Watch Series 6. Apple chiama il chip “Apple Watch Series 8” “S8”, ma è un chip di due anni senza miglioramenti di velocità.

Gurman afferma che il chip della serie 9 sarà un “nuovo processore” piuttosto che un rebranding del chip della generazione precedente e, quando gli è stato chiesto se il chip sarebbe stato basato sul chip A15, ha affermato di ritenere che sarebbe stato così.

Con un chip aggiornato realizzato utilizzando la tecnologia A15, l’‌Apple Watch Series 9‌ potrebbe vedere miglioramenti in termini di velocità ed efficienza, con tempi di caricamento più rapidi e una migliore durata della batteria. Il nuovo chip potrebbe aiutare a potenziare alcune delle funzionalità aggiornate che Apple prevede di introdurre in watchOS 10 . Apple sta lavorando alla revisione dell’interfaccia watchOS in watchOS 10 , con un focus specifico su un nuovo sistema di widget.

VIA