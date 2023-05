Si dice che l’iPhone 15 Pro Max presenterà in esclusiva un obiettivo periscopio con zoom ottico fino a 6x

Come ampiamente diffuso, l’iPhone 15 Pro Max presenterà esclusivamente un teleobiettivo aggiornato con tecnologia periscopio, secondo l’ account Twitter @URedditor . In un tweet di oggi, il leaker ha affermato di aver finalmente confermato in modo indipendente questa informazione.

Il mese scorso, l’analista Apple Ming-Chi Kuo ha ribadito che l’obiettivo periscopio consentirà uno zoom ottico fino a 5x-6x quando si scattano foto con la fotocamera posteriore su iPhone 15 Pro Max, rispetto a fino a 3x su iPhone 14 Pro e iPhone 14 Professionista massimo. Quando si scatta una foto, lo zoom ottico non presenta alcuna sfocatura quando si ingrandisce, come fa lo zoom digitale.

Con una lente periscopio, la luce assorbita dal sensore di immagine viene piegata o “piegata”, consentendo una maggiore distanza tra gli elementi della fotocamera all’interno del design compatto di uno smartphone. Questa tecnologia consente un maggiore zoom ottico ed è già utilizzata da alcuni marchi Android come Samsung, Google e Huawei, con telefoni come Pixel 7 Pro e Galaxy S23 Ultra che offrono uno zoom ottico tra 5x e 10x.

Apple lancerà l’iPhone 15 Pro Max a settembre. Altri modelli in arrivo, tra cui iPhone 15, iPhone 15 Plus e iPhone 15 Pro, non dovrebbero avere una lente periscopica. Per maggiori dettagli, leggi la nostra guida alle lenti periscopiche .

VIA