iPhone 16 Pro e Pro Max presentano display più grandi da 6,3 e 6,9 ​​pollici

I modelli di iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max che verranno lanciati nel 2024 presenteranno rispettivamente dimensioni del display di circa 6,3 pollici e 6,9 ​​pollici, secondo l’analista del settore dei display spesso accurato Ross Young di Display Supply Chain Consultants .

Young ha informato MacRumors che le dimensioni dei display da 6,3 pollici e 6,9 ​​pollici sono state arrotondate per eccesso. In risposta alla nostra notizia, Young ha dichiarato che rivelerà le dimensioni effettive con due cifre decimali durante il suo discorso alla conferenza Display Week a Los Angeles il 23 maggio. Young non ha indicato se anche l’iPhone 16 standard e l’iPhone 16 Plus avranno display più grandi.

Le nuove dimensioni del display sarebbero le più grandi di sempre per l’iPhone, poiché il dispositivo continua a ingrandirsi. In confronto, l’iPhone 14 Pro e l’iPhone 14 Pro Max sono dotati rispettivamente di display da 6,1 pollici e 6,7 pollici e queste dimensioni non dovrebbero cambiare con il lancio dei modelli di iPhone 15 Pro entro la fine dell’anno.

Young ha un buon track record con informazioni relative al display sui futuri prodotti Apple. In passato, ha accuratamente rivelato che ProMotion sarebbe arrivato su iPhone 13 Pro e MacBook Pro da 14 e 16 pollici, che l’iPad mini di sesta generazione sarebbe stato dotato di un display più grande da 8,3 pollici e molti altri dettagli

