Apple svela il Pride Band 2023 che verrà lanciato alla fine di questo mese

Apple ha presentato oggi un nuovo cinturino sportivo Pride Edition per Apple Watch, accompagnato da un quadrante abbinato e uno sfondo per iPhone. Al prezzo di € 49, il cinturino sarà disponibile per l’ordine su Apple.com e nell’app Apple Store a partire dal 23 maggio, e sarà disponibile in alcuni punti Apple Store a partire dal 24 maggio.

Ispirato alla comunità LGBTQ+, il nuovo cinturino Pride presenta un design simile a un coriandolo che mostra i colori originali della bandiera Pride e altri cinque. Il cinturino è disponibile nelle misure da 41 mm e 45 mm per Apple Watch Series 3 e versioni successive.

Ispirato alla forza e alla bellezza della comunità LGBTQ+, il nuovo design del cinturino sportivo mostra i colori dell’arcobaleno della bandiera dell’orgoglio originale e altri cinque: il nero e il marrone simboleggiano le comunità nere e latine, oltre a coloro che sono morti o vivono con l’HIV /AIDS, mentre l’azzurro, il rosa e il bianco rappresentano gli individui transgender e non binari.

Il quadrante dell’orologio Pride Celebration abbinato e lo sfondo per iPhone saranno disponibili la prossima settimana e richiederanno watchOS 9.5 e iOS 16.5 o versioni successive.

Apple rilascia ogni anno un nuovo cinturino Pride e continua a supportare e sensibilizzare le organizzazioni di difesa LGBTQ+ in tutto il mondo.

