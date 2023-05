Come puoi intuire dal nome, Search Labs è un modo per sperimentare e testare i prodotti in arrivo. Questi non sono tutti correlati all’IA. Ci sono esperimenti qui che possono velocizzare il tuo flusso di lavoro, sia che tu sia sul tuo telefono o su uno dei Chromebook più economici .

Che cos’è Google Search Labs?

Google Search Labs è una nuova divisione di Google Labs che si occupa di esperimenti relativi a Ricerca Google. Non tutti questi esperimenti verranno rilasciati completamente e molti non forniranno un’esperienza coerente.

I nuovi prodotti arriveranno in Search Labs nel tempo, mentre i prodotti pronti per la fase successiva (o che non escono) scompariranno. L’unico modo per provare ogni esperimento di Search Lab è registrarsi il prima possibile.

Come iscriversi a Google Search Labs

Per registrarti a Search Labs, avrai bisogno del browser Chrome per desktop o dispositivi mobili, un account Google personale (gli account Workspace non sono validi) e avere almeno 18 anni. Dovrai anche trovarti in una regione con disponibilità di Search Labs.

Una volta soddisfatti i requisiti, ecco come registrarsi a Search Labs:

Apri l’ app Google Chrome . Tocca Nuova scheda nell’angolo in alto a destra dello schermo. Tocca l’ icona di Labs Tocca Partecipa alla lista d’attesa

Riceverai una notifica via email quando riceverai l’accesso a Search Labs. Riceverai anche una notifica push quando ti registri sul cellulare. Se cambi idea, puoi lasciare la lista d’attesa seguendo gli stessi passaggi che hai usato per iscriverti; un pulsante Esci dalla lista d’attesa avrà sostituito il pulsante Iscriviti alla lista d’attesa .

Cosa posso fare con Google Search Labs?

Quando ottieni l’accesso a Search Labs, puoi testare gli esperimenti sull’account Google con cui ti sei registrato. Puoi sperimentare su un desktop o un dispositivo mobile, indipendentemente da come ti sei registrato. Attiva o disattiva ciascuna funzione toccando il pulsante Labs nella parte superiore dello schermo nel browser Chrome o nell’app Google.

Vai al sito web di Google Search Labs per vedere l’attuale gamma di esperimenti. Questo verrà aggiornato con tutti gli esperimenti disponibili per il test.

Google Search Labs è un modo per stare al passo con la curva di sviluppo

La registrazione a Google Search Labs ti consentirà di accedere a nuove funzionalità prima che la maggior parte delle persone ne abbia sentito parlare. Ricorda solo che non tutte le funzionalità di Search Labs arriveranno alla versione completa.

Gli strumenti software non sono stati l’unica cosa annunciata al Google I/O 2023. Abbiamo testato il dispositivo Google più entusiasmante degli ultimi anni, Google Pixel Fold .

