Le app più utilizzate dagli utenti italiani in questo momento

L’incessante sviluppo tecnologico che ci investe da circa un decennio è in grado di creare ogni anno nuove tendenze e di influenzare in modo piuttosto diretto le abitudini dei consumatori di nuova generazione. Soltanto qualche anno fa era Facebook, ad esempio, il social media più utilizzato dalle comunità di utilizzatori online in tutto il mondo. Eppure, dopo qualche tempo, il network di Mark Zuckerberg ha dovuto cedere il posto a piattaforme moderne ed innovative come Instagram e TikTok.



Secondo il portale Libero, qualche tempo fa erano proprio Instagram e TikTok a dominare la classifica delle app preferite dagli utenti italiani, seguite immediatamente dai portali di giochi per casinò online e dai software finalizzati alla messaggistica istantanea. Vediamo, dunque, a distanza di qualche anno come sono mutate le abitudini dei consumatori e quali sono le app più utilizzate dagli utenti italiani nel 2023.

App di social media e messaggistica

Senza alcun dubbio l’ app più utilizzata dagli utenti di nuova generazione è Whatsapp, specialmente da quando un aggiornamento permette di utilizzarla su più dispositivi. Non è da trascurare, tuttavia, la grande popolarità dei social di nuova generazione come Instagram e TikTok, i quali si contendono in maniera abbastanza tenace il secondo posto sul podio delle app preferite dagli italiani.



Queste, in effetti, hanno letteralmente spodestato Facebook, il quale ormai è utilizzato soltanto da una specifica fascia di utenti. Perdipiù, al servizio di messaggistica offerto da Messenger, gli utenti di nuova generazione sembrano preferire di gran lunga i direct di Instagram o le comunicazioni mediante Whatsapp.

Piattaforme di gioco online

Osservando i dati riportati nel 2020 dalla piattaforma di informatica Toptrade, dobbiamo considerare che ad oggi le cose non sembrano mutate tanto considerevolmente. Giocare casinò sul web, infatti, risulta ancora essere una delle attività più apprezzate dagli utenti del nostro paese. Subito dopo le app di messaggistica e i più popolari social network, i casinò online risultano essere i portali più utilizzati nel 2023.



I principali portali di gambling online, in effetti, hanno visto un massiccio sviluppo negli ultimi anni e permettono di accedere a contenuti decisamente innovativi e piuttosto coinvolgenti. A ciò si aggiunge anche il fatto che i portali di gioco e di scommesse online sono facilmente accessibili anche mediante dispositivi mobile, rendendoli via via più versatili e fruibili da una platea sempre più ampia di utenti.

App per lo streaming video

Tra le applicazioni più utilizzate dagli italiani, infine, non possono certamente mancare le applicazioni per la fruizione di contenuti video on demand e in live streaming. Piattaforme come Netflix, Amazon Prime Video e Disney+, infatti, hanno letteralmente conquistato i consumatori italiani configurandosi come la più valida alternativa alla televisione nazionale e satellitare.



È abbastanza facile prevedere che app di questo tipo vedranno una crescita importante nei prossimi anni, dal momento che ormai sono diventate un vero punto di riferimento per quanto riguarda l’intrattenimento. A queste si aggiungono, ovviamente, anche i popolarissimi portali di broadcasting Youtube e Twitch.