Oppo stacca la spina al suo sito web tedesco

Il sito è attualmente privo di qualsiasi informazione specifica sui prodotti Oppo, con solo un banner che dichiara la sua partnership in corso con la UEFA Champions League (via Nicolas La Rocco ). Sotto l’immagine c’è un breve messaggio che dice che alcuni dei suoi prodotti non sono disponibili per l’acquisto in Germania.

La decisione di Oppo di interrompere le vendite in Germania arriva in un brutto momento. La società ha deciso di chiudere la sua filiale di progettazione di chip , eliminando di fatto i chipset MariSilicon personalizzati che avrebbe utilizzato per i suoi dispositivi. Sebbene abbia rilasciato una dichiarazione riguardante la fine dei chip, non ha fatto lo stesso per il suo sito Web tedesco.

Il sito Web potrebbe eventualmente tornare alla sua forma originale e le vendite potrebbero un giorno ricominciare, ma non è chiaro come andrà a finire nei prossimi mesi.

Mentre i tempi potrebbero essere difficili per Oppo in Europa, può ancora sperare che la sua nuova lista di dispositivi, come Find N2 Flip, faccia girare abbastanza teste da distrarre dai suoi problemi in Europa. Il telefono è destinato a colpire i mercati globali , ma non arriverà negli Stati Uniti.

Non abbiamo avuto la possibilità di provare Find N2 Flip, ma sarà interessante vedere come si collocherà tra i nostri dispositivi Android preferiti quest’anno. Dovremo vedere quanto rivaleggia con l’imminente Galaxy Z Flip 5 di Samsung , che potrebbe essere annunciato un po’ prima del solito quest’estate all’evento Unpacked di Samsung .

