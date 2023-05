WhatsApp sta implementando la modifica dei messaggi in versione beta

Con la nuova opzione di modifica, puoi ripulire il tuo messaggio recente per correggere eventuali errori di battitura o aggiungere più contesto per il destinatario. Per modificare i tuoi testi, premi a lungo il messaggio e quindi tocca i puntini di sospensione verticali in alto.

Vedrai il nuovo pulsante di modifica nel menu extra. Tutti nella chat vedranno quindi un badge “modificato” accanto al messaggio per indicare che il mittente ha apportato alcune modifiche dopo aver inviato il testo.

Tuttavia, dovrai agire rapidamente se desideri modificare un messaggio. Questo perché hai solo 15 minuti per sistemare qualcosa, anche se puoi modificare il messaggio tutte le volte che vuoi fino allo scadere del timer. Inoltre, non sarai in grado di modificare i messaggi inviati da altri dispositivi, come quando utilizzi la modalità Companion di WhatsApp per utilizzare il tuo account su due telefoni .

Sebbene questo limite di tempo sia cruciale per assicurarsi che le persone non modifichino dubbiamente messaggi vecchi di settimane o addirittura di mesi, WhatsApp potrebbe togliere una pagina dal libro di Telegram e offrire almeno un giorno o due per apportare le modifiche. In effetti, WhatsApp ha consentito un periodo di tempo simile di 15 minuti quando ha introdotto per la prima volta l’opzione per eliminare i messaggi per tutti, che da allora è stata portata a due giorni. Si spera che WhatsApp segua il proprio esempio su tutta la linea.

Puoi provare la funzione con WhatsApp beta v2.23.10.13 per Android. Se sei ufficialmente iscritto al programma beta di WhatsApp, puoi estrarre l’aggiornamento dal Play Store, altrimenti puoi scaricare l’ultima versione beta da APK Mirror . Se vuoi rimanere con la tua attuale versione stabile, probabilmente dovrai aspettare alcune settimane prima che la funzione di modifica raggiunga tutti.

VIA