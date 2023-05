Gestionali PMI: come scegliere il migliore?

Oggi come oggi, la gestione di un’impresa è fondamentale per garantire il successo e la crescita della propria azienda, ed è bene che sia efficiente al 100%. Uno strumento chiave per raggiungere questi obiettivi è un gestionale PMI professionale, e sul mercato se ne trovano tantissimi. Proprio per questo motivo, oggi scopriremo insieme come scegliere il miglior gestionale PMI per le proprie necessità, analizzando i fattori che fanno la differenza.

Identifica le esigenze della tua impresa

Prima di iniziare la ricerca del gestionale più adatto, è importante analizzare attentamente le esigenze della tua azienda. Ogni impresa ha caratteristiche e necessità diverse, com’è ovvio che sia, e il software ideale per noi potrebbe non esserlo per un’altra. Bisogna ad esempio considerare le dimensioni dell’azienda, il settore in cui opera, le risorse finanziarie disponibili e le specifiche funzionalità richieste. Questa analisi preliminare ti permetterà di definire con maggiore chiarezza il tipo di gestionale di cui hai bisogno.

Valuta la facilità d’uso e l’interfaccia utente

Un gestionale PMI dovrebbe essere semplice da utilizzare, e avere un’interfaccia utente intuitiva e agile. Questo aspetto è fondamentale per garantire un utilizzo del software senza alcuna difficoltà, risparmiando non solo tempo ma anche energie. Da questo punto di vista, Alias Digital ha proposto Kubik, un gestionale per PMI particolarmente efficace e semplice da usare. Tramite il software in questione, infatti, è possibile gestire di tutto, dalle fatture agli ordini, passando per i preventivi, le parcelle, i pro-forma e molto altro ancora. In sintesi, una soluzione perfetta per le esigenze di una PMI.

Esamina le funzionalità offerte

Un buon gestionale PMI, degno di questo nome, dovrebbe offrire una gamma di funzionalità in grado di coprire tutti gli aspetti inerenti alla gestione aziendale, dalla contabilità alla fatturazione, passando per l’inventario. Di contro, è importante anche che il software sia flessibile e personalizzabile in base alle esigenze specifiche di ogni azienda. Ecco perché bisogna valutare se il gestionale proposto presenta queste caratteristiche, inclusa la flessibilità, che potrebbe consentirti di aggiungere moduli e altre integrazioni.

Considera il rapporto qualità-prezzo

Il costo del gestionale è un fattore importante nella scelta, ma non dovrebbe essere l’unico criterio di valutazione. Un software economico potrebbe risultare insufficiente o inadatto alle esigenze della tua impresa, mentre un software costoso potrebbe offrire funzionalità inutili o superflue. Il rapporto qualità-prezzo dovrebbe essere uno dei parametri principali nella valutazione del gestionale: cerca un software che offra le funzionalità necessarie ad un costo ragionevole, che garantisca un buon ritorno sull’investimento nel lungo termine, e che non integri delle soluzioni troppo complicate da studiare e da gestire.

Verifica il supporto e la qualità dell’assistenza

Infine, un altro elemento fondamentale nella scelta del gestionale PMI è la qualità del supporto e dell’assistenza offerti dal fornitore. Tale servizio dovrebbe essere non solo tempestivo ma anche efficiente, e in grado di rispondere ad ogni dubbio, problema tecnico o domanda. Un buon customer care service, non a caso, può fare la differenza tra il successo e il fallimento nella gestione della tua impresa con il nuovo software.