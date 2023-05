Apple prenota quasi il 90% della capacità produttiva di 3 nm di TSMC per quest’anno

Apple ha prenotato quest’anno quasi il 90% della capacità di processo a 3 nanometri di prima generazione del fornitore di chip TSMC per i futuri iPhone, Mac e iPad, secondo fonti del settore citate da DigiTimes, fornendo alla fonderia taiwanese uno slancio di crescita significativo nella seconda metà del 2023.

I prossimi modelli ‌ iPhone dovrebbero presentare il processore A17 Bionic, il primo chip ‌ iPhone ‌ di Apple basato sul processo ‌ 3nm , noto anche come N3B. Si dice che la tecnologia ‌3nm‌ offra un miglioramento dell’efficienza energetica del 35% e prestazioni più veloci del 15% rispetto a 4nm, che è stato utilizzato per realizzare il chip A16 Bionic per iPhone 14 Pro e Pro Max.

Anche il chip M3 di Apple per Mac e iPad dovrebbe utilizzare il processo ‌3nm‌. I primi dispositivi ‌M3‌ dovrebbero includere un MacBook Air da 13 pollici aggiornato e un iMac da 24 pollici , entrambi potrebbero arrivare entro la fine dell’anno. È probabile che i nuovi modelli di iPad Pro in arrivo il prossimo anno siano alimentati da chip ‌‌M3‌, mentre l’analista Apple Ming-Chi Kuo ritiene che i nuovi modelli di MacBook Pro da 14 e 16 pollici in arrivo nel 2024 saranno dotati di chip ‌‌M3‌‌ Pro e ‌‌‌M3‌‌‌ Max.

Secondo un registro degli sviluppatori dell’App Store ottenuto da Mark Gurman di Bloomberg , Apple sta attualmente testando un nuovo chip con CPU a 12 core, GPU a 18 core e 36 GB di memoria, che potrebbe essere l’‌M3‌ Pro di livello base per il modelli di MacBook Pro da 14 e 16 pollici di nuova generazione che verranno lanciati il ​​prossimo anno.

Secondo The Information , i futuri chip di silicio Apple basati sul processo ‌3nm‌ presenteranno fino a quattro die , che supporteranno fino a 40 core di calcolo. Il chip M2 ha una CPU a 10 core e ‌‌M2‌‌ Pro e Max hanno CPU a 12 core, quindi ‌3nm‌ potrebbe aumentare significativamente le prestazioni multi-core. Come minimo, ‌3nm‌ dovrebbe fornire il più grande salto di prestazioni ed efficienza ai chip Apple dal 2020.

