IPhone 15 e iPhone 15 Plus presentino una fotocamera da 48 megapixel come i modelli Pro

I modelli di iPhone 15 e iPhone 15 Plus di fascia bassa che verranno lanciati entro la fine dell’anno saranno dotati di un obiettivo per fotocamera posteriore da 48 megapixel, secondo Jeff Pu, analista della società di investimenti Haitong International Securities con sede a Hong Kong.

In una nota di ricerca di oggi, ottenuta da MacRumors , Pu ha affermato che l’obiettivo da 48 megapixel su questi modelli utilizzerà un nuovo sensore a tre strati in grado di catturare più luce per una migliore qualità dell’immagine. Tuttavia, sulla base dei recenti controlli della catena di approvvigionamento, Pu ritiene che il sensore impilato stia probabilmente affrontando problemi di rendimento che potrebbero causare ritardi nella produzione di iPhone 15 e iPhone 15 Plus. I dispositivi dovrebbero ancora essere lanciati a settembre a partire da ora.

Apple ha introdotto per la prima volta un obiettivo per fotocamera da 48 megapixel su iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max lo scorso anno. L’obiettivo consente agli utenti di scattare foto ProRAW da 48 megapixel, che conservano più dettagli nel file immagine per una maggiore flessibilità di modifica.

Jeff Pu è stato il primo a segnalare che i modelli di iPhone 15 Pro non sarebbero più dotati di pulsanti a stato solido a causa di “problemi di progettazione”. Si aspetta ancora che i modelli di iPhone 15 Pro presentino un telaio in titanio, un chip A17 Bionic aggiornato, un aumento di 8 GB di RAM e altro ancora, e ha ribadito che tutti e quattro i modelli di iPhone 15 avranno una porta USB-C.

