Gurman: Apple testa il chip “M3 Pro” per MacBook Pro con CPU a 12 core e GPU a 18 core

Apple sta testando un chip inedito con una CPU a 12 core, una GPU a 18 core e 36 GB di memoria, secondo un registro degli sviluppatori dell’App Store ottenuto da Mark Gurman di Bloomberg .

Ha detto che il chip è in fase di test all’interno di un futuro MacBook Pro di fascia alta che esegue l’imminente aggiornamento macOS 14, che dovrebbe essere annunciato al WWDC il mese prossimo .

Nella sua newsletter Power On di oggi, Gurman ha affermato che questo chip potrebbe essere l’M3 Pro di livello base per i modelli MacBook Pro da 14 e 16 pollici di prossima generazione che verranno lanciati il ​​prossimo anno. Il chip dovrebbe essere prodotto sulla base del processo a 3 nm di TSMC per miglioramenti significativi delle prestazioni e dell’efficienza energetica.

L’attuale chip M2 Pro di livello base nel MacBook Pro da 14 pollici ha una CPU a 10 core e una GPU a 16 core e inizia con 16 GB di memoria, quindi il chip M3 Pro avrebbe almeno due core extra per entrambe le CPU e GPU. Apple ha aggiornato l’ultima volta il MacBook Pro da 14 e 16 pollici a gennaio, quindi è improbabile che i laptop vengano aggiornati di nuovo almeno fino al 2024.