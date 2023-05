La scelta della musica all’interno dei videogiochi

Oggi parleremo di un aspetto meno trattato dei videogiochi, ma molto importante, per non dire fondamentale, per la sua buona riuscita. Stiamo parlando delle colonne sonore dei videogame.

I videogiochi, fonte di intrattenimento per tantissimi, vengono spesso additati e criticati dai più, ma anche, al contrario, elogiati dagli appassionati, in quanto favorirebbero l’aumento delle potenzialità cognitive, quali Problem Solving in primis e capacità di logica.

Oggi però, vogliamo considerare un aspetto diverso, da quello strettamente psicologico e tecnologico, bensì vogliamo parlare dei fattori di riuscita di un videogame, ossia quelle caratteristiche che rendono un gioco epico. In particolare vogliamo trattare l’aspetto musicale, il quale può far cambiare, addirittura, l’impatto che questo ha sul mercato.

Il ruolo centrale della musica nei videogiochi e nei giochi online

La musica aiuta le emozioni ed il benessere psicofisico: a dichiararlo gli scienziati che non hanno più dubbio sulla potente relazione fra questi due elementi. Ascoltare musica può influenzare direttamente il nostro umore e ovviamente, anche il tipo di musica, avrà un impatto sulla nostra psiche.

Passiamo buona parte della nostra vita ascoltando musica e questo lo sa bene anche Spotify, che addirittura ci prepara playlist sulla base di algoritmi che capiscono i nostri generi musicali per farci scoprire nuove tracce ed è ormai il leader di settore indiscusso. Se la musica ha questo enorme potere e viene apprezzata da tutti, perché non usarla anche per migliorare un business diverso?

Non è quindi un caso, se i videogame scelgono di fare ampio uso di musica negli scenari di gioco.

L’importanza dei suoni nel gaming, è di vitale importanza per la riuscita del gioco stesso: non solo colonne sonore, ma anche suoni di vario tipo, a fare da sfondo alle mosse del giocatore, sono importanti per rendere l’esperienza di gioco più realistica.

L’attenzione alle musiche e ai suoni da parte degli sviluppatori, non si esaurisce solo ai videogiochi, ma è anche un focus sul quale ragionare, per i giochi online. Se entriamo infatti in qualsiasi portale o web o se scarichiamo un’app di giochi, noteremo sempre che le musiche sono ben contestualizzate al tipo di gioco e saranno presenti dall’inizio alla fine. A partire dai giochi da tripla A per console ddirittura giochi come Tomb Raider, Mass Effect e Assassins’t Creed, senza dimenticare tutte le nicche come nel caso delle slots online o dei giochi Indie presenti su Steam. Tutti hanno delle musiche ben studiate.

Oltre al rendere l’esperienza più realistica e immergere quindi l’utente nel gioco, la musica permette anche di creare emozioni e sensazioni. Questo è molto importante ad esempio in videogiochi di azione o horror, dove la tensione è alle stelle e i giusti sfondi musicali non fanno staccare gli occhi dallo schermo.

I suoni servono poi per incentivare l’utente nei vari percorsi di gioco, o al contrario scoraggiarlo. Servono letteralmente da guida per il cammino, perché tramite un suono capiamo subito se abbiamo fatto o meno la scelta giusta. Tirare una leva, azionare un meccanismo… il primo segnale dopo un’azione svolta dal nostro avatar virtuale, proviene sempre dai suoni!

L’importanza delle colonne sonore e dei suoni in genere nei videogiochi, è tale da definire la qualità di un gioco, per questo motivo i videogiochi nei quali vengono investiti milioni di dollari, hanno veri e propri comparti dedicati alla creazione delle musiche. Ad esempio sono tanti i videogiochi che si sono avvalsi della bravura del maestro Hans Zimmer per le loro colonne sonore, come “Call of Duty” del 2009, o “Beyond”

Più di recente invece, abbiamo assistito ad un vero e proprio concerto, tenuto da artisti famosi, nel videogioco-Metaverso di Fortnite, uno dei giochi più apprezzati e famosi di sempre.

L’artista Trevis Scott, uno dei cantanti più famosi nella scena trap /hip hop internazionale contemporanea, ha scelto di esibirsi tramite avatar virtuale, con il suo spettacolo “Astronomical”, all’interno di questo famoso gioco di ruolo.

Canzoni famose nei videogiochi

Vi sono poi casi in cui canzoni già famose, soprattutto Rock e Pop, vengono utilizzate come colonne sonore di videogiochi altrettanto iconici, rendendoli ancora più memorabili, creando un’esperienza di gioco ancora più imponente perché riconosciamo al volo, dalle prime note, la traccia che fa da cornice al gioco e ci lasciamo trasportare da questa. Qui sotto ve ne riportiamo qualche esempio.