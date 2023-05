Facebook ha multato record di $ 1,3 miliardi per i trasferimenti di dati degli utenti dell’UE negli Stati Uniti

Il proprietario di Facebook Meta è stato colpito da una multa record di 1,3 miliardi di dollari (1,2 miliardi di euro) dalle autorità di regolamentazione dell’Unione Europea per aver gestito in modo improprio le informazioni degli utenti e gli è stato ordinato di sospendere il trasferimento di dati dagli utenti nell’UE agli Stati Uniti.

La sanzione è stata emessa dalla Commissione irlandese per la protezione dei dati , che regola Facebook in tutta l’UE, dopo aver stabilito che i trasferimenti di dati del social network negli Stati Uniti “non affrontano i rischi per i diritti e le libertà fondamentali” degli utenti dell’UE e hanno violato la protezione generale dei dati Regolamento.

La sanzione costituisce la più grande mai imposta ai sensi della legge sulla privacy GDPR dell’UE, la precedente era una sanzione di 746 milioni di euro emessa ad Amazon nel 2021 per simili violazioni della privacy.

Oltre alla multa, a Meta sono stati concessi cinque mesi per sospendere qualsiasi futuro trasferimento di dati personali negli Stati Uniti e sei mesi per porre fine “al trattamento illegale, inclusa la conservazione, negli Stati Uniti” dei dati personali trasferiti. Instagram e WhatsApp, di cui Meta è proprietaria, non sono soggetti all’ordine.

Un precedente meccanismo per trasferire legalmente i dati personali tra gli Stati Uniti e l’UE, noto come patto “Privacy Shield”, è stato annullato dalla corte suprema del blocco dell’UE nel 2020. L’autorità di regolamentazione irlandese ha affermato che Meta ha violato le leggi GDPR dell’UE quando ha ha continuato a trasferire dati personali negli Stati Uniti dopo il 2020 nonostante la sentenza del tribunale.

La questione è in corso da un decennio dopo una causa legale intentata dall’attivista per la privacy austriaco Max Schrems contro Facebook nel 2013, per le preoccupazioni derivanti dalle rivelazioni di Edward Snowden secondo cui i dati degli utenti dell’UE non sono sufficientemente protetti dalle agenzie di intelligence statunitensi quando vengono trasferiti attraverso l’Atlantico.

