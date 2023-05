Minecraft è usato come aiuto educativo, un modo per ridurre lo stress e uno sbocco creativo. La migliore parte? Puoi giocare come vuoi e divertirti comunque. Sebbene tu possa quasi sempre trovare un modo per far funzionare Minecraft su un Chromebook, sia con l’edizione Education più mirata o abilitando le app Linux, il processo non è mai stato più semplice di adesso.

Mojang Studios, sviluppatore di Minecraft, ha lanciato una versione ad accesso anticipato di Bedrock Edition di Minecraft per ChromeOS nel marzo 2023. Questo è il vero affare, con supporto cross-play su piattaforme, accesso al mercato per quelle eleganti skin di Minecraft e supporto di Realms per il divertimento multiplayer . Il problema è che non è ancora disponibile su tutti i Chromebook. Ecco tutto ciò che devi sapere per giocare a Minecraft sul tuo Chromebook.

Puoi giocare a Minecraft su un Chromebook?