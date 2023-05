Il recente aggiornamento del firmware Beats di Apple ha risolto il problema di sicurezza Bluetooth, AirPods già patchato

Apple ha pubblicato oggi un nuovo documento di supporto che delinea il contenuto di sicurezza degli aggiornamenti del firmware AirPods e Beats, rivelando che il firmware 5B66 rilasciato ieri per Beats Fit Pro e Powerbeats Pro risolve una vulnerabilità che potrebbe consentire a un utente malintenzionato di accedere alle tue cuffie.

Il problema ha interessato anche tutti i modelli AirPods, AirPods Pro e AirPods Max ad eccezione degli AirPods di prima generazione, ma Apple ha risolto il problema per quei prodotti con l’ aggiornamento del firmware 5E133 rilasciato il mese scorso .

Apple ha successivamente rilasciato ieri un altro aggiornamento del firmware (5E135) per questi modelli, ma non è chiaro quali modifiche siano state incluse oltre a correzioni di bug non specificate e altri miglioramenti.

I modelli AirPods e Beats aggiorneranno automaticamente il loro firmware se sono accoppiati con un dispositivo iOS o Mac e si stanno caricando mentre si trovano all’interno della portata del Bluetooth del tuo dispositivo. Gli utenti Android possono aggiornare il firmware Beats utilizzando l’ app Beats per quella piattaforma.

