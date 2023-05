Ford prevede di restare con CarPlay mentre GM si sposta per eliminare gradualmente il supporto

Il CEO di Ford Jim Farley ha affermato che Ford non ha intenzione di abbandonare il supporto per CarPlay a causa della sua popolarità tra i clienti Ford. Ha fatto il commento in un’intervista con Joanna Stern del Wall Street Journal

Farley stava commentando le case automobilistiche che non supportano ‌CarPlay‌, come Tesla e General Motors. Tesla non ha mai aggiunto il supporto ‌CarPlay‌ ai suoi veicoli e GM all’inizio di quest’anno ha annunciato l’intenzione di eliminare gradualmente il supporto sia per ‌CarPlay‌ che per Android Auto a partire dal 2023.

I piani di GM vanno con un sistema di infotainment integrato sviluppato in collaborazione con Google mentre passa dai veicoli a combustione ai veicoli elettrici. ‌CarPlay‌ sarà disponibile in modelli non elettrici, ma GM ha in programma di passare a una gamma completamente elettrica entro il 2035.

Gli utenti di iPhone hanno chiesto a Tesla di supportare ‌CarPlay‌ per anni e, ovviamente, l’annuncio di GM non è stato particolarmente apprezzato da coloro che fanno parte dell’ecosistema Apple. Rimuovendo il controllo del sistema di infotainment da Apple, GM e Tesla hanno accesso a più dati sui loro clienti e possono anche spingere i servizi di abbonamento digitale relativi ai veicoli.

Farley non pensa che ci siano soldi da guadagnare nel contenuto che i proprietari di auto consumano nei loro veicoli, con Ford invece che si concentra su caratteristiche di sicurezza, protezione, autonomia e produttività.

