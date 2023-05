Google annuncia il supporto per le passkey dell’account

Google ha annunciato oggi che sta introducendo il supporto per le passkey, fornendo un metodo di accesso più semplice e sicuro per gli account Google. Apple ha integrato le passkey in iOS con il lancio di iOS 16 ed è disponibile anche in iPadOS 16.1 e versioni successive, nonché in macOS Ventura .

Le passkey sono uno standard di settore sviluppato dalla FIDO Alliance e dal World Wide Web Consortium, quindi l’integrazione della passkey di Google funzionerà sui dispositivi Apple e su altri dispositivi che supportano la funzione

Le passkey sono sia più facili da usare che più sicure delle password perché consentono agli utenti di accedere ad app e siti nello stesso modo in cui sbloccano i loro dispositivi: con un’impronta digitale, una scansione del volto o un PIN di blocco dello schermo. Le passkey sono anche resistenti agli attacchi online come il phishing, rendendole più sicure di cose come i codici monouso SMS.

Per creare una passkey, gli utenti Google possono accedere al proprio account Google e quindi scegliere l’opzione “Crea una passkey“. Le passkey su dispositivi iOS e Mac si sincronizzano con il portachiavi iCloud per motivi di sicurezza e gli accessi vengono autenticati con Face ID o Touch ID . Questo ti protegge dall’essere bloccato fuori dal tuo account in caso di smarrimento dei tuoi dispositivi e ti semplifica l’aggiornamento da un dispositivo all’altro.

VIA