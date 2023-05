WhatsApp consentirà agli utenti di trasferire le chat su un altro iPhone senza utilizzare iCloud

WhatsApp sta lavorando a una nuova funzionalità che consentirà agli utenti di trasferire la cronologia delle chat su un altro iPhone senza utilizzare iCloud .

Attualmente, WhatsApp consente agli utenti di ‌iPhone‌ di migrare la cronologia e i file multimediali della chat su ‌‌un altro ‌iPhone‌ se hanno creato un backup della chat che viene caricato su ‌iCloud‌.

Con la nuova funzione, chiamata “Trasferisci chat su ‌iPhone‌”, gli utenti devono solo scaricare WhatsApp sul loro nuovo telefono, registrarsi con lo stesso numero e quindi utilizzare il loro vecchio ‌iPhone‌ per scansionare un codice QR mostrato sul nuovo dispositivo per trasferire automaticamente la loro chat storia.

La nuova funzione di trasferimento della chat è attualmente disponibile per alcuni beta tester che hanno installato l’ultima versione di WhatsApp beta per iOS dall’app TestFlight. Si prevede che nei prossimi giorni verrà esteso a un numero ancora maggiore di persone, ma non è chiaro quando la funzione apparirà per gli utenti regolari di WhatsApp.

La notizia della funzionalità in fase di test segue l’annuncio della società madre Meta della scorsa settimana che sta implementando il supporto per l’accesso multi-dispositivo per più di un telefono. La modifica significa che gli utenti potranno accedere allo stesso account WhatsApp su un massimo di quattro telefoni, invece di essere limitati a un solo telefono e più dispositivi desktop.

