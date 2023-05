Apple lancia 20 nuovi giochi su Apple Arcade

Apple ha annunciato oggi il lancio di 20 nuovi giochi sul suo servizio di abbonamento di gioco Apple Arcade .

L’annuncio arriva insieme a un nuovo annuncio per il servizio in abbonamento che presenta alcuni dei nuovi titoli e molti dei giochi più popolari sulla piattaforma. Nel comunicato stampa di Apple, il senior director di Apple Arcade, Alex Rofman, ha dichiarato:

I nuovi giochi che oggi si uniscono ad ‌Apple Arcade‌ includono:

TMNT Splintered Fate (Paramount Global)

Disney SpellStruck (Artista Arcade)

QUALE AUTO? (tribanda)

Paesaggi urbani: Sim Builder (giochi di carburante magico)

Universo scacchistico+ (punto di inclinazione)

Mondo da colorare Disney+ (StoryToys)

Fuga Disney Blast+ (Gameloft)

Farming Simulator 20+ (software GIANTS)

Superarlo+ (Bennett Foddy)

Corse in salita+ (Fingersoft)

Iron Marines+ (Ironhide Game Studio)

Kingdom Two Crowns+ (Furia pura)

LIMBO+ di Playdead (Playdead)

My Town Home – Giochi per famiglie+ (My Town Games LTD)

Octodad: Dadliest Catch+ (cavalli giovani)

PPKP+ (SHIMADA TOSHIHIRO)

Snake.io+ (Kooapps)

Temple Run+ (Imangi Studios)

Time Locker+ (Sotaro Otsuka)

Very Little Nightmares+ (Bandai Namco Entertainment)

Giochi come WHAT THE CAR?, TMNT Splintered Fate, Disney SpellStruck e Cityscapes: Sim Builder sono esclusivi di ‌Apple Arcade‌, mentre titoli come Temple Run+, Playdead’s LIMBO+ e PPKP+ portano per la prima volta i famosi classici dell’App Store nel servizio in abbonamento .