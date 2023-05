Apple riporta i risultati del secondo trimestre 2023: profitto di $ 24,1 miliardi su entrate di $ 94,8 miliardi, nuovo record del trimestre di marzo per le entrate di iPhone

Apple ha annunciato oggi i risultati finanziari per il suo secondo trimestre fiscale del 2023, che corrisponde al primo trimestre solare dell’anno.

Per il trimestre, Apple ha registrato un fatturato di 94,8 miliardi di dollari e un utile trimestrale netto di 24,1 miliardi di dollari, o 1,52 dollari per azione diluita, rispetto ai ricavi di 97,3 miliardi di dollari e un utile trimestrale netto di 25,0 miliardi di dollari, o 1,52 dollari per azione diluita, nel trimestre dell’anno precedente . .

Apple ha stabilito un nuovo record assoluto per le entrate dei servizi a $ 20,9 miliardi e un nuovo record del trimestre di marzo per le entrate di iPhone a $ 51,3 miliardi, ma il Mac in particolare ha visto un significativo calo anno su anno delle entrate trimestrali, passando da $ 10,4 miliardi a 7,2 miliardi di dollari.

Il margine lordo per il trimestre è stato del 44,3%, rispetto al 43,7% del trimestre dell’anno precedente. Il consiglio di amministrazione di Apple ha inoltre autorizzato ulteriori $ 90 miliardi per il riacquisto di azioni e ha dichiarato un aumento del pagamento del dividendo di $ 0,24 per azione, rispetto a $ 0,23 per azione. Il dividendo è pagabile il 18 maggio agli azionisti registrati al 15 maggio.

“Siamo lieti di segnalare un record assoluto nei servizi e un record nel trimestre di marzo per iPhone nonostante il difficile contesto macroeconomico, e che la nostra base installata di dispositivi attivi abbia raggiunto un massimo storico”, ha affermato Tim Cook, CEO di Apple. “Continuiamo a investire a lungo termine e guidare con i nostri valori, tra cui compiere importanti progressi verso la costruzione di prodotti e catene di approvvigionamento carbon neutral entro il 2030”.

Come accade ormai da tre anni, Apple ancora una volta non emette indicazioni per il trimestre in corso che termina a giugno.

VIA