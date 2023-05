Tim Cook risponde all’ascesa di ChatGPT, afferma che il potenziale dell’IA è “molto interessante”

Il CEO di Apple, Tim Cook, oggi ha fornito alcuni commenti sull’intelligenza artificiale in mezzo alla crescente popolarità di ChatGPT e di altri chatbot.

Parlando oggi della chiamata trimestrale sugli utili di Apple, Cook ha affermato che il potenziale dell’intelligenza artificiale è “molto interessante”, ma ha osservato che ci sono “una serie di problemi che devono essere risolti” con la tecnologia e che è “molto importante essere deliberati e premuroso” riguardo a come viene utilizzata l’intelligenza artificiale.

Cook ha affermato che Apple ha già integrato l’intelligenza artificiale e l’apprendimento automatico in molti dei suoi prodotti e servizi, sottolineando funzionalità come il rilevamento delle cadute, il rilevamento degli arresti anomali e l’app ECG sull’Apple Watch. Ha aggiunto che Apple continuerà a tessere l’intelligenza artificiale nei suoi prodotti su “una base molto ponderata”.

Il New York Times di marzo ha riferito che l’entusiasmo per i chatbot dimostra come Siri e altri assistenti vocali tradizionali abbiano “sperperato il loro vantaggio nella corsa all’IA”, poiché la funzionalità di Siri rimane molto più limitata rispetto ai chatbot nonostante il lancio oltre un decennio fa. The Information il mese scorso ha riferito che i dipendenti Apple “criticano ampiamente Siri per le sue carenze” e hanno proposto grandi miglioramenti del modello linguistico che sperano siano pronti per il lancio in una versione iOS rilasciata il prossimo anno.

