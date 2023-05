Tim Cook lancia una risposta “incredibile” al conto di risparmio della carta Apple su iPhone

Il CEO di Apple, Tim Cook, questa settimana ha affermato che la risposta iniziale alla nuova funzione di risparmio della carta Apple è stata “incredibile” dopo il suo lancio il mese scorso .

Parlando della chiamata sugli utili trimestrali di Apple , Cook ha affermato che sia il conto di risparmio che la nuova funzione di finanziamento Apple Pay Later aiutano i clienti a vivere una “vita finanziaria più sana”, aggiungendo che è “molto entusiasta dei primi giorni di entrambi”.

Gli utenti della Apple Card possono ora aprire un conto di risparmio ad alto rendimento da Goldman Sachs e iniziare a guadagnare interessi sul loro saldo cashback giornaliero e altri soldi depositati, senza commissioni o requisiti di saldo minimo. L’account attualmente offre un APY del 4,15% , un tasso che secondo Apple era “più di 10 volte la media nazionale” alla fine di marzo. L’account può essere configurato e gestito completamente nell’app Wallet sull’iPhone.

Forbes questa settimana ha riferito che nella prima settimana sono stati aperti circa 240.000 conti di risparmio Apple Card , citando fonti vicine alla questione.

Mercoledì la Federal Reserve americana ha alzato il tasso di interesse di riferimento di 0,25 punti percentuali, ma per ora l’APY del conto di risparmio della Apple Card rimane invariato. Non è chiaro se o quando Goldman Sachs aumenterà l’APY del conto in risposta all’aumento dei tassi, come fanno comunemente molte altre banche che offrono conti di risparmio ad alto rendimento.

