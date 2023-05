Safari di Apple supera nuovamente Microsoft Edge come secondo browser desktop più popolare

Safari di Apple ha ripreso il vantaggio su Microsoft Edge diventando il secondo browser desktop più popolare al mondo, sulla base dei dati forniti dal servizio di analisi web StatCounter .

Secondo i dati, Safari è ora utilizzato sull’11,87% dei computer desktop in tutto il mondo, lo 0,87% in più rispetto a Edge, che si attesta all’11%. Google Chrome rimane al primo posto con una quota dominante del 66,13%, e Firefox di Mozilla è al quarto posto con il 5,65%. Ecco come appaiono le ultime classifiche complete:

Chrome 66,13%

Safari 11,87%

Edge11%

Firefox 5,65%

Opera 3,09%

PE 0,55%

Le statistiche sembrano favorevoli per Apple rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso , quando Edge ha battuto Safari per il secondo posto con un piccolo margine inferiore all’uno percento, a causa della ricezione ampiamente positiva del browser predefinito reinventato di Microsoft per Windows 11.

