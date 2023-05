Quasi 1 miliardo di dollari depositato dai possessori della carta Apple quattro giorni dopo il lancio del conto di risparmio

Apple il 17 aprile ha introdotto l’ account Apple Card Savings e si è scoperto che era molto popolare tra gli utenti di iPhone . Secondo Forbes , il nuovo conto di risparmio ad alto rendimento con marchio Apple ha registrato depositi fino a 990 milioni di dollari nei primi quattro giorni dopo il lancio .

Forbes afferma di aver parlato con due fonti anonime a conoscenza di come si è comportato il conto Apple Savings poco dopo il lancio, ma il totale del deposito non è stato ufficialmente confermato da Apple o da Goldman Sachs, partner di Apple nell’operazione di risparmio “Apple Card”.

Solo durante il primo giorno, i proprietari di ‌Apple Card‌ hanno depositato 400 milioni di dollari, il che forse non è una sorpresa data l’ampia base di utenti di ‌iPhone‌ di Apple negli Stati Uniti. Alla fine della settimana erano stati aperti circa 240.000 conti.

Il conto di risparmio Apple è limitato ai possessori di ‌Apple Card‌ e consente loro di depositare gli Apple Cash guadagnati dalla ‌Apple Card‌ direttamente sul conto. I titolari di ‌Apple Card‌ possono anche depositare denaro aggiuntivo da un conto corrente nel conto di risparmio ‌Apple Card‌, dove guadagnerà interessi.

Apple offre attualmente un TAEG del 4,15%, che è allettante se combinato con la facilità di apertura del conto di risparmio. La creazione di un account richiede solo un paio di minuti per coloro che hanno già una ‌Apple Card‌ e funziona come qualsiasi altro conto di risparmio. Non ci sono commissioni e non c’è un saldo minimo, anche se i conti non possono superare il limite assicurativo FDIC di $ 250.000.

Il TAEG competitivo e la semplicità del conto di risparmio Apple gli daranno un vantaggio rispetto ai fornitori di conti di risparmio ad alto rendimento concorrenti. Ottenere una tariffa più alta per un conto di risparmio richiede in genere di trattare con una banca digitale e non molte società finanziarie popolari sono in grado di competere con Apple su APR. Citi Bank, ad esempio, ha un tasso del 3,85% e Discover è del 3,75%. Anche American Express offre un TAEG del 3,75%, mentre Capital One è al 3,50% e Barclays al 4%

