Gurman: i widget saranno la “parte centrale” dell’interfaccia di watchOS 10

watchOS 10 introdurrà un nuovissimo sistema di widget per interagire con l’Apple Watch, secondo Mark Gurman di Bloomberg .

Nell’ultima edizione della sua newsletter “Power On” , Gurman ha spiegato che i widget diventeranno una “parte centrale” dell’interfaccia di Apple Watch con ‌watchOS 10‌. Ha paragonato il nuovo sistema a Glances, l’interfaccia dei widget che è stata lanciata sull’Apple Watch originale prima di essere demolita nel giro di pochi anni, e lo stile dei widget che iOS 14 ha portato sull’iPhone .

La nuova interfaccia apparentemente “ricorderà” il quadrante ‌Siri‌ introdotto in watchOS 4, ma come sovrapposizione per qualsiasi quadrante di Apple Watch. “È anche simile alle pile di widget, una funzionalità di iOS e iPadOS che consente agli utenti di raggruppare molti widget in uno e scorrerli”, ha aggiunto Gurman.

Il piano è consentire agli utenti di scorrere una serie di widget diversi – per il monitoraggio delle attività, il meteo, i ticker di borsa, gli appuntamenti del calendario e altro – piuttosto che farli lanciare app.

Apparentemente Apple sta anche testando modifiche alle funzioni eseguite dai pulsanti dell’Apple Watch. Ad esempio, una pressione della corona digitale può ora avviare la nuova visualizzazione dei widget, anziché passare alla schermata iniziale.

Gurman ritiene che la mossa sia un’ammissione che un’esperienza di app simile a un iPhone “non ha sempre senso su un orologio” poiché “le app di Apple Watch hanno appena preso piede”. A causa di un radicale allontanamento dall’esperienza incentrata sulle app a cui sono abituati gli utenti di Apple Watch, Apple potrebbe rendere la nuova interfaccia opzionale.

Le modifiche fanno parte di ciò che secondo Gurman sarà uno dei più grandi aggiornamenti software dell’Apple Watch dalla sua introduzione e il cambiamento più significativo dell’Apple Watch quest’anno, poiché solo gli aggiornamenti hardware minori dovrebbero essere svelati entro la fine dell’anno.

