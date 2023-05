Google Pixel 7a è trapelato in una nuova colorazione audace e divertente

Il leaker @evleaks ha condiviso su Twitter il rendering corallo del Pixel 7a. L’intero retro del telefono è realizzato in una tonalità arancione, con la barra della fotocamera che utilizza una tonalità di colore leggermente più chiara. Anche i pulsanti del volume e il tasto di accensione sembrano essere stati realizzati in arancione. Rispetto alle solite tonalità di bianco e nero, questo nuovo colore è molto più audace e divertente e dovrebbe aiutare Pixel di fascia media a distinguersi in un mare di telefoni Android economici .

Se Google lancia Pixel 7a in questa tonalità arancione, non sarà il primo telefono corallo della scuderia dell’azienda. La serie Pixel 4 del 2019 era disponibile in una colorazione simile “Oh So Orange”, mentre Google offriva Pixel 6 in “Kinda Coral”. Puoi anche ottenere Nest Mini in color corallo.

Oltre al corallo, Pixel 7a dovrebbe essere lanciato in altri tre colori: bianco, nero/grigio e azzurro cielo, tutti già trapelati nei render. Questa sarebbe la prima volta che Google offrirà i suoi telefoni Pixel in quattro tonalità, inclusi due colori divertenti. Il Pixel 7a corallo potrebbe vedere un lancio limitato in mercati selezionati, cosa che Google ha già fatto con i divertenti colori Pixel. Una settimana fa, Jon Prosser ha affermato che la colorazione corallo sarebbe stata un’esclusiva del Google Store.

VIA