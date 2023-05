Sony avvia la sua gamma 2023 con l’Xperia 1 V il mese prossimo

in un tweet, Sony ha confermato che “the next One”, l’ Xperia 1 V , debutterà a livello globale l’11 maggio 2023. Il lancio inizia alle 13:00 in Giappone, che è mezzanotte nell’ora orientale. L’evento sarà trasmesso in diretta su YouTube. Se sei interessato a guardarlo, ti suggeriamo di impostare un promemoria utilizzando il player qui sotto.

Il linguaggio del tweet e del video teaser sembrano implicare che Sony parlerà solo dell’Xperia 1 V. Tuttavia, la società ha presentato l’Xperia 10 IV all’evento dello scorso anno in cui l’ Xperia 1 IV era l’headliner. Quindi, è possibile che l’azienda possa fare “un’altra cosa” come Apple e introdurre anche il più piccolo Xperia 10 V.

Per quanto riguarda il design e le specifiche, le precedenti fughe di notizie e le voci sull’Xperia 1 V suggeriscono che quest’anno ci aspetta un ottovolante familiare, con interni aggiornati nella migliore delle ipotesi. Il design esterno rimane invariato con una tripla configurazione della fotocamera posteriore impilata verticalmente, uno schermo da 6,5 ​​pollici, il familiare lettore di impronte digitali e il posizionamento del pulsante di scatto e il nostro vecchio amico: il jack per le cuffie.

All’interno, Sony dovrebbe utilizzare un SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 e 16 GB di RAM, il tutto alimentato da una batteria da 5.000 mAh. La fotocamera principale potrebbe essere un sensore da 48 MP, mentre gli altri scatti, inclusa la fotocamera selfie, dovrebbero essere unità da 12 MP.

VIA