Come bloccare un numero di telefono

Molti dei migliori nuovi smartphone sono dotati di strumenti di blocco dello spam integrati. Ma non sono perfetti e non è sempre un numero di spam che deve essere bloccato. Il processo per bloccare un numero fastidioso è semplice.

Inizia richiamando la pagina di contatto specifica o l’istanza di contatto più recente con il numero che desideri bloccare. Cerca un’opzione delle impostazioni. Una volta trovata l’opzione delle impostazioni per un contatto o una conversazione specifici, di solito c’è un’opzione per bloccare quel numero.

Come bloccare un numero su Android utilizzando l’app Telefono

Puoi bloccare rapidamente un numero di telefono tramite l’app Telefono. Il telefono è preinstallato su tutti i telefoni Android ed è lo strumento di chiamata principale. Esistono due metodi principali per bloccare un numero utilizzando il telefono.

Blocca un numero utilizzando la pagina Recenti

Apri l’ app Telefono . Seleziona Recenti vicino all’angolo in basso a sinistra. Tenere premuto il nome del contatto pertinente (o visualizzare il nome/numero di telefono). Tocca Blocca e segnala spam . Scegli se vuoi segnalare il numero come spam, quindi tocca Blocca

Apri l’ app Telefono . Seleziona Contatti vicino all’angolo in basso a destra. Tocca il nome del contatto pertinente . Tocca i punti tripli nell’angolo in alto a destra Tocca Blocca numeri . Scegli se vuoi segnalare il numero come spam, quindi tocca Blocca

Entrambi i metodi risultano in un numero bloccato con successo. Se hai avuto una conversazione di testo in Messaggi, si trova nella cartella Spam e bloccati .

Come bloccare un numero su Android utilizzando Google Messaggi

Google Messaggi, intitolato Messaggi sul tuo telefono, è l’app di messaggistica predefinita preinstallata sulla maggior parte dei telefoni Android. Segui questi passaggi se devi bloccare un numero di telefono in Messaggi.

Apri l’ app Messaggi . Tocca la conversazione di interesse. Tocca i punti tripli nell’angolo in alto a destra. Tocca Dettagli Seleziona Blocca e segnala spam . Scegli se desideri segnalare il numero come spam, quindi tocca OK

Non riceverai più SMS o chiamate da quel numero di telefono. Le conversazioni bloccate possono essere visualizzate nella cartella Spam e bloccati , che puoi trovare toccando l’icona a tre punti nell’angolo in alto a destra.

Come sbloccare un numero su Android

Se hai bisogno di sbloccare un numero sul tuo dispositivo Android, puoi farlo con pochi semplici passaggi. Apri l’ app Telefono e vai a Impostazioni > Numeri bloccati . Vedrai un elenco di numeri bloccati sul tuo dispositivo. Tocca il simbolo x accanto al numero di telefono che desideri sbloccare. Dopo aver confermato che desideri sbloccare il numero, non è più nell’elenco dei numeri bloccati del tuo telefono.

Come bloccare un numero su iOS utilizzando l’app Telefono

I passaggi per bloccare un numero sono simili tra telefoni Android e iPhone. La maggior parte dei sistemi operativi del telefono si sovrappone quando si tratta di queste azioni. In iOS, è più semplice bloccare i numeri utilizzando la pagina Contatti . Segui questi passaggi per bloccare un numero di telefono sul tuo iPhone.

Apri l’ app Telefono . Tocca Contatti in basso. Seleziona il contatto che desideri bloccare Tocca Blocca questo chiamante . Tocca Blocca contatto

Puoi sempre selezionare Sblocca questo chiamante dalla stessa pagina per annullare l’azione. Se desideri bloccare un numero che non hai salvato, fallo dalla pagina Recenti o tramite la tua app di messaggistica.

App di terze parti che ti aiutano a bloccare i numeri

Se desideri opzioni di blocco più avanzate, alcune app di terze parti possono aiutarti. Molte app del Play Store bloccano i numeri e offrono strumenti aggiuntivi. Considera queste scelte popolari durante la ricerca in questo genere. Ricorda che queste app hanno spesso versioni gratuite e premium.

Blocca i numeri con Truecaller

Truecaller è una delle app più popolari per il rilevamento dello spam e il blocco dei numeri nel Play Store. Il motivo principale per i suoi numerosi download e recensioni positive è che Truecaller è facile da usare e ha diverse funzioni utili. L’ID chiamante e la ricerca inversa del numero aiutano a identificare le chiamate sconosciute. Ha anche un assistente virtuale e strumenti di messaggistica. Inizia la tua ricerca qui se stai cercando un’app che ti aiuti con il rilevamento dello spam e il blocco dei numeri.

Blocca i numeri con Hiya

Hiya è un’altra ottima opzione per chiunque abbia bisogno di un’app per aiutare con la protezione del telefono e il blocco dei numeri. Questa app è in cima alla lista degli strumenti più popolari in questo genere. Hiya ha funzionalità aggiuntive di protezione antivirus e sicurezza del telefono che lo rendono una considerazione utile. Puoi sempre provare questa app e vedere se funziona per te.