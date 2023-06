Come liberare spazio di archiviazione su Google Drive

Sei sul punto di riempire il tuo spazio di archiviazione di Google Drive? Ricevi spesso messaggi in Google Foto e Drive che dicono “Il tuo spazio di archiviazione è pieno”? Prima di sottoscrivere un abbonamento a Google One sul tuo telefono Android o su un Chromebook di fascia alta , rimuovi i file e i contenuti multimediali non necessari dal tuo account Drive.

Perché dovresti liberare spazio di archiviazione su Google Drive?

Uno spazio insufficiente nel tuo account Google Drive può interrompere il tuo flusso di lavoro. Ecco cosa succede quando riempi il tuo spazio su Google Drive:

Potresti non essere in grado di ricevere o inviare nuove email in Gmail.

Non puoi salvare contenuti multimediali condivisi di Google Foto nel tuo account.

Non puoi caricare o eseguire il backup di foto e video su Google Foto.

Non puoi registrare e salvare le registrazioni di Google Meet.

Non puoi creare nuovi file nelle app per la produttività di Google. A partire dal 1° giugno 2021, Google conta i tuoi documenti, fogli, presentazioni, disegni, moduli rispetto alla tua quota di Google Drive.

Puoi ancora accedere e accedere ai file correnti nel tuo account Google. Se hai superato la quota di Google Drive per almeno due anni, la società potrebbe rimuovere tutti i tuoi dati da Gmail, Google Foto e Google Drive (inclusi Fogli, Documenti, Disegni, Moduli e file di Jamboard). Il gigante della ricerca invia avvisi via e-mail e notifiche almeno tre mesi prima.

Utilizza il gestore dello spazio di archiviazione di Google One

Google offre un’analisi dettagliata dello spazio su Drive tramite Google One web. Puoi dare un’occhiata ai dettagli dello spazio di archiviazione, ai backup del dispositivo, ai piani Google One e ai vantaggi. Leggi il nostro post separato per sapere tutto su Google One .

Visita la home page di Google One sul desktop e accedi con le credenziali del tuo account Google. Passare al menu Archiviazione per controllare i dettagli. Seleziona il menu Pulisci spazio Puoi rivedere e ripulire le e-mail nel cestino e nello spam di Gmail Trova il menu Elementi grandi e apri E-mail con allegati di grandi dimensioni . Seleziona Rivedi e pulisci Seleziona le email non necessarie e seleziona Elimina

Elimina file di grandi dimensioni da Google Drive

Dovresti identificare ed eliminare file di grandi dimensioni da Google Drive. È un modo efficace per liberare spazio nel tuo account Google.

Visita Google Drive sul Web e accedi con i dettagli del tuo account Google. Seleziona Archiviazione dalla barra laterale. Filtra i tuoi file e mantiene quelli grandi in alto. Seleziona i file di grandi dimensioni che non ti servono più e fai clic sull’icona di eliminazione in alto. Vai a Cestino dalla barra laterale. Seleziona i file e fai clic su Elimina in alto.

Gestisci lo spazio di archiviazione in Google Foto

Quando carichi foto e video in qualità originale su Google Foto, lo spazio di archiviazione di Drive si riempie in pochissimo tempo. Google offre un’opzione per convertire i media originali in una qualità salvaspazio per recuperare spazio prezioso in Drive.

Visita Google Foto sul Web e accedi con i dettagli del tuo account Google. Seleziona Archiviazione dalla barra laterale Scorri fino a Recupera spazio di archiviazione e seleziona Ulteriori informazioni La compressione di foto e video esistenti non può essere annullata. Abilita il segno di spunta e conferma lo stesso.

Puoi anche rivedere foto di grandi dimensioni, video, immagini sfocate, schermate e video non supportati dallo stesso menu.

Apri un tipo di contenuto pertinente dal menu Gestisci spazio di archiviazione in Google Foto. Scegli i video di grandi dimensioni e seleziona Sposta nel cestino nell’angolo in alto a destra. Seleziona Cestino dalla barra laterale. Fai clic sulle foto e sui video che non desideri più e seleziona Elimina definitivamente in alto. Puoi anche svuotare il cestino con un solo clic

Gestisci il tuo spazio di archiviazione su Google Drive come un professionista

Come puoi vedere dalle limitazioni di cui sopra, l’utilizzo di Google Drive con spazio di archiviazione completo non è mai una buona idea. Puoi anche sottoscrivere un piano Google One per espandere e condividere lo spazio di archiviazione cloud con i membri della famiglia, usufruire dell’assistenza clienti prioritaria e dare vita ai tuoi ricordi preferiti con gli strumenti di modifica premium di Google Foto .