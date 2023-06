Come vedere cosa fanno le persone sulla tua rete WiFi

Ci possono essere momenti in cui pensi che qualcuno stia usando la tua rete WiFi e ci sono varie ragioni per voler monitorare la tua rete. Può aiutare a individuare un utilizzo che sta rallentando la larghezza di banda, prevenire l’infiltrazione di malware e migliorare il livello di sicurezza per i bambini che utilizzano Internet. Se vuoi vedere quali dispositivi sono collegati alla rete WiFi puoi accedere alle informazioni di accesso tramite le impostazioni del router WiFi.

Aprire la pagina delle impostazioni del router ti consente di digitare un indirizzo IP e accedere alle impostazioni del router stesso. Qui puoi apportare modifiche alle password e visualizzare un elenco dei dispositivi attualmente connessi alla rete wireless. Questo è uno dei modi più semplici per monitorare i dispositivi sulla tua rete WiFi e controllare l’attività Internet.

L’utilizzo delle impostazioni del router WiFi è solo uno dei modi per vedere se qualcuno sta usando la mia rete WiFi. Di seguito puoi scoprire diversi software e app che ti mostreranno l’attività delle persone collegate alla tua rete WiFi.

Come monitorare l’attività Internet su una rete wireless

Se desideri spiare cellulare tramite WiFi, esistono ottimi strumenti che possono aiutarti a monitorare l’attività online sulla tua rete. Utilizzando questi strumenti puoi visualizzare tutta l’attività condotta tramite il router WiFi e monitorare l’utilizzo e persino bloccare l’accesso a determinati siti web. Se vuoi vedere cosa fanno le persone e i dispositivi alla tua rete WiFi puoi trovare molto utili le soluzioni offerte dall’utilizzo di questi software, che forniscono informazioni in tempo reale e ti consentono di monitorare l’attività online sulla tua rete WiFi in ogni momento.

Wireshark

Wireshark è un ottimo strumento per coloro che desiderano controllate chi sta utilizzando la loro rete wireless. Questo software mostra l’indirizzo IP di ogni dispositivo connesso alla rete: puoi quindi selezionare un dispositivo dalla lista e avviare una sessione di cattura dei pacchetti dei dati trasmessi e ricevuti. Questo ti consente di monitorare l’utilizzo e l’attività in rete e di tracciare i dispositivi connessi al WiFi. In pochi secondi riceverai tutte le informazioni sui dati in entrata e in uscita per ogni singolo dispositivo. Ecco alcuni dei grandi vantaggi nell’utilizzare Wireshark:

Può essere utilizzato dagli amministratori di rete

Disponibile per Windows, Linux e Mac

Analizza l’attività Internet in tempo reale

OpenDNS

Se l’opzione di Wireshark è un po’ troppo complessa, puoi puntare su una soluzione come OpenDNS. Si tratta di una piattaforma semplice che ti consentirà di monitorare l’attività Internet su una rete wireless utilizzando il pannello di controllo. Con questo strumento, puoi vedere quali siti vengono visitati e l’attività di navigazione Internet degli utenti collegati sulla rete wireless. Utilizzando il pannello di controllo puoi anche bloccare l’accesso a determinati siti che contengono contenuti per adulti, come siti di gioco d’azzardo.

OpenDNS è una scelta ideale per coloro che desiderano monitorare l’attività online dei propri figli o impedire loro l’accesso a siti web specifici. Offre una soluzione di filtraggio completa che consente la protezione da contenuti pericolosi. Questo servizio basato su cloud non richiede l’installazione di software e fornisce connessioni sicure alla rete, può prevenire l’attacco di malware e proteggere i dispositivi connessi a una rete wireless.

GEOfinder

GEOfinder è un’ottima opzione se ritieni che qualcuno stia accedendo al tuo WiFi utilizzando un dispositivo mobile. Questo software di tracciamento ti permette di tracciare l’utilizzo delle reti WiFi: puoi infatti monitorare tutti i dati relativi a una connessione Internet a cui un dispositivo è connesso e vedere dove si trova il dispositivo stesso e anche quale rete WiFi viene utilizzata. Le informazioni ottenute ti mostreranno se qualcuno è connesso alla tua rete tramite i dettagli dell’attività del router WiFi. Puoi quindi bloccare quell’utente e impedire l’accesso al tuo router WiFi in futuro.

Sebbene GEOfinder venga utilizzato principalmente per tracciare la posizione dei telefoni, la capacità di rilevare connessioni WiFi e tracciare la posizione è un grande vantaggio. Con questa opzione è possibile vedere chi si sta connettendo al WiFi utilizzando qualsiasi dispositivo mobile.

Conclusione

Scoprire se qualcuno sta utilizzando il tuo WiFi a tua insaputa non è eccessivamente complicato. Qualsiasi amministratore di rete WiFi può monitorare la cronologia di Internet accedendo ai log nelle impostazioni del router. Se sei preoccupato che qualcuno sia connesso alla tua rete senza essere autorizzato e vuoi evitarlo, puoi impostare blocchi e controlli genitoriali utilizzando le diverse opzioni software.

Molte connessioni WiFi non sono protette, consentendo un facile accesso a chiunque abbia un dispositivo abilitato alla connessione WiFi. Le opzioni software viste prima sono un ottimo modo per monitorare costantemente l’attività di Internet in una rete wireless.