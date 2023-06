Come eliminare in massa le email in Gmail

Cos’è la posta in arrivo?

Il principio fondamentale della Posta in arrivo zero è quello di mantenere quanto più disordine possibile dalla tua casella di posta principale e gestire le e-mail non appena arrivano. Ciò potrebbe significare archiviare quelle importanti, eliminare la posta indesiderata o aggiungere tag appropriati per organizzarle secondo necessità . Se aspetti, potresti perdere interesse e queste e-mail continueranno a sommarsi ogni giorno che passa. Ordinare centinaia di e-mail non lette è un compito arduo. Quando diventi esperto con la posta in arrivo zero, non sarai mai più invaso da una casella di posta indisciplinata.

Come eliminare in massa le email nella posta in arrivo di Gmail

Invece di creare un nuovo account Gmail , puoi rimuovere facilmente il disordine. Se decidi che è ora di ricominciare e non hai bisogno di conservare nessuna email nella tua casella di posta, eliminale tutte per una gratificazione immediata. Questo è particolarmente utile se hai migliaia di email spazzatura nella tua casella di posta . Ci vorrà molto lavoro per ordinarli manualmente.

Per eliminare tutte le tue e-mail in una volta sola, procedi come segue:

Apri l’ app del browser web di Gmail . Seleziona Posta in arrivo sulla sinistra dello schermo Fai clic sulla casella di controllo vicino all’angolo in alto a sinistra della pagina. Un messaggio ti informa che hai selezionato solo i messaggi in questa pagina. Fai clic sul testo che dice Seleziona tutte le conversazioni in Principale a destra di questo messaggio. Fai clic sul pulsante Elimina sotto la casella di ricerca.

Tutte le email selezionate vengono spostate dalla posta in arrivo principale alla cartella Cestino. Se c’è un’email che desideri conservare, puoi ripristinarla altrettanto rapidamente. Ma se lasci queste e-mail nella cartella Cestino per più di 30 giorni, vengono automaticamente eliminate. Ora, diamo un’occhiata a come eliminare categorie o cartelle di posta elettronica specifiche per un’esperienza più precisa.

Come eliminare categorie specificate di email in Gmail

A volte, potresti voler eliminare solo le e-mail in categorie o cartelle specifiche e lasciare il resto da solo. Pertanto, questo ti dà un maggiore controllo sulle tue e-mail poiché cancellare completamente la tua casella di posta potrebbe essere un po’ eccessivo.

Per eliminare email specifiche in base a una categoria, procedi come segue:

Apri l’ app del browser web di Gmail . Seleziona la categoria da cui vuoi eliminare le email. Ad esempio, una delle categorie predefinite di Gmail, come Promozioni o Social , o un’etichetta che hai creato tu stesso Seleziona la casella sopra l’elenco delle email. Gmail ti informa che hai selezionato le email sulla pagina. Fai clic sul collegamento ipertestuale per selezionare tutte le conversazioni nella categoria in cui ti trovi Tocca il pulsante Elimina

Tutte le email nella categoria selezionata vengono eliminate. Diamo un’occhiata a come eliminare le email con una caratteristica specifica utilizzando la funzione di ricerca di Gmail.

Come eliminare le email di una certa caratteristica in Gmail

Potrebbe essere necessario eliminare tutte le email da un mittente specifico, prima di una certa data o con un’altra caratteristica condivisa. Gmail lo rende facile grazie alla sua robusta funzione di ricerca . Hai il controllo completo e puoi individuare le e-mail difficili da trovare, soprattutto se ci sono migliaia di e-mail che ingombrano la tua casella di posta. Nelle sezioni seguenti, spieghiamo come eseguire ciascuna di queste operazioni nell’app del browser web di Gmail.

Elimina le email da un mittente

Iniziamo esaminando come eliminare le email da un singolo mittente. Questo può essere utile se vuoi solo sbarazzarti delle e-mail di un individuo o entità specifica senza toccare nient’altro nella tua casella di posta.

Puoi eliminare le email da un singolo mittente procedendo come segue:

Apri l’ app del browser web di Gmail . Nella barra di ricerca in alto, inserisci l’indirizzo del mittente Seleziona la casella di controllo nella parte superiore della posta in arrivo. Seleziona il testo che dice Seleziona tutte le conversazioni che corrispondono a questa ricerca . Fare clic sul pulsante Elimina

Ora hai eliminato tutte le email dal mittente selezionato. Ciò semplifica la rimozione solo di e-mail specifiche e nient’altro, mantenendo intatto il resto della posta in arrivo.

Se desideri eliminare tutte le email in base a un intervallo di date specifico, Gmail ti consente di farlo. Immagina di provare a scorrere le tue e-mail per eliminarne una di oltre un anno fa. Quanto dolore sarebbe altrimenti?

Per eliminare le email in base alla data, procedere come segue:

Apri l’ app del browser Web Gmail , quindi tocca all’interno della casella di ricerca e inserisci prima: AAAA/MM/GG . Se il mese o il giorno ha una sola cifra, non è necessario aggiungere uno zero (ad esempio, 2/2/2019 invece di 02/02/2019) Seleziona la casella di controllo in alto in modo che tutte le email nell’elenco siano selezionate. Fare clic sul collegamento Seleziona tutte le conversazioni che corrispondono a questa ricerca . Fare clic sul pulsante Elimina

Tutte le email che hai prima della data selezionata sono ora nel cestino. Ora hai un modo semplice per rimuovere le email per data, permettendoti di individuarle molto più facilmente da qui in poi.

Elimina le email lette o non lette Potresti anche trovare utile eliminare tutte le email lette o non lette se sai che sono spazzatura. Ciò semplifica la rimozione di ciò che non desideri dalla tua casella di posta con uno sforzo minimo o nullo. Per rimuovere rapidamente le email lette o non lette dalla posta in arrivo, procedi come segue: Apri l’ app del browser web di Gmail. Vai alla casella di ricerca e digita label:read o label:unread Quando vengono visualizzati i risultati, seleziona la casella di controllo nella parte superiore della pagina. Fai clic su Seleziona tutte le conversazioni che corrispondono a questa ricerca Fare clic sul pulsante Elimina Tutte le e-mail lette o non lette selezionate sono ora nel cestino. Questo metodo per trovare ed eliminare in massa le email si applica a qualsiasi ricerca con i filtri di ricerca avanzati di Gmail . Questa utile funzione aiuta a mantenere organizzata la posta in arrivo. Come recuperare le email in Gmail Eliminare le e-mail quando vanno fuori controllo è un ottimo modo per rimettere in forma la tua casella di posta. Tuttavia, potresti avere un’e-mail importante che intendevi salvare ma che ti sei perso prima di eliminarla dalla posta in arrivo. Gmail include un modo per recuperare eventuali email cancellate accidentalmente e ti mostriamo come farlo.

Come eliminare le email in Gmail per sempre

Le email in Gmail che si trovano nel cestino vengono eliminate automaticamente dopo 30 giorni. Tuttavia, se desideri eliminare prima le tue e-mail per risparmiare spazio di archiviazione sul tuo account, eliminale per sempre.

Per svuotare la cartella Cestino ed eliminare istantaneamente tutte le email, procedi come segue:

Apri l’ app del browser web di Gmail . Fai clic su Cestino sul lato sinistro (tocca Altro e scorri verso il basso se non lo vedi). Seleziona la casella di controllo nella parte superiore della pagina. Un messaggio ti informa che hai selezionato solo i messaggi in questa pagina. Fai clic sul testo che dice Seleziona tutte le conversazioni nel Cestino Fai clic sul pulsante Elimina per sempre

