La seconda beta di Samsung One UI 5 Watch apporta miglioramenti alle prestazioni e alla durata della batteria

Dopo un ritardo di circa una settimana , Samsung ha avviato il programma beta di One UI 5 Watch per le serie Galaxy Watch 4 e Watch 5 alla fine della prima settimana di giugno. Ora, poco più di una settimana dopo, Samsung ha distribuito il secondo firmware beta per tutti i membri del programma con alcune necessarie correzioni di bug. L’aggiornamento di circa 188 MB porta anche la patch di sicurezza di giugno 2023 agli orologi Wear OS.

Il firmware ZWF4 per Galaxy Watch 5 e Watch 4 corregge le prestazioni lente che molti utenti hanno riscontrato nella prima beta dopo l’avvio iniziale. La nota di rilascio di Samsung per l’aggiornamento menziona correzioni per ridurre il consumo della batteria e l’aggiunta del monitoraggio automatico dell’allenamento durante la guida in bicicletta.

Altre modifiche includono correzioni per Samsung Pay non funzionante e correzioni di bug sottostanti e ottimizzazioni delle prestazioni. Oltre al nuovo firmware, il colosso coreano ha anche rilasciato aggiornamenti per le app Watch Manager e Samsung Health.

Se il tuo Galaxy Watch esegue già il firmware beta di One UI 5 Watch, puoi prendere la nuova build tramite l’app Galaxy Wearable. Per quanto riguarda il programma beta stesso, è andato in onda negli Stati Uniti e in Corea del Sud all’inizio di giugno. Gli slot sono già pieni, quindi non puoi unirti al programma e provare One UI 5 Watch prima della sua uscita pubblica il mese prossimo. È improbabile che Samsung estenda il test della pelle ad altre regioni.

Basato su Wear OS 4, One UI 5 Watch debutterà sulla serie Galaxy Watch 6 a fine luglio. La skin raggiungerà quindi gli orologi Samsung esistenti, apportando numerosi miglioramenti e nuove funzionalità come zone di frequenza cardiaca personalizzate e un allenatore del sonno. Prima di ciò, tuttavia, aspettati che il gigante coreano lanci più versioni beta di One UI 5 Watch con correzioni di bug e altri piccoli miglioramenti.

