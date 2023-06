Come usare Snapchat sul tuo PC o laptop

L’app di messaggistica Snapchat ha milioni di utenti in tutto il mondo, consentendo a chiunque di condividere contenuti con altri all’istante. Come bonus, i messaggi scompaiono 24 ore dopo essere stati letti dal destinatario. Mantenere il thread della chat libero dal disordine dei messaggi precedenti aiuta ad aumentare il coinvolgimento degli utenti.

Come utilizzare l’app Snapchat per Web su Windows e MacOS

Snapchat è sempre stata un’app esclusiva per smartphone senza possibilità di accedere al servizio di messaggistica da un computer. Le piattaforme di social media come Facebook e Instagram ti consentono di interagire e pubblicare contenuti tramite un’app Web. Tuttavia, Snapchat non ha offerto tale funzionalità fino alla fine del 2022, quando ha lanciato l’app Snapchat per il Web. Ora hai più opzioni per utilizzare Snapchat per stare al passo con i tuoi amici o le chat di gruppo . Puoi anche usarlo come compagno dell’app per smartphone e rimanere connesso ovunque tu sia.

Per utilizzare l’app Snapchat per Web, procedi come segue:

Visita l’ app Snapchat per Web utilizzando un browser web sul tuo computer. Inserisci le credenziali del tuo account Snapchat, quindi fai clic sul pulsante Accedi Apri l’ app Snapchat sul tuo smartphone per verificare il tentativo di accesso. Tocca il pulsante Sì per confermare che stai accedendo a Snapchat da un browser. Ricontrolla che le informazioni siano corrette, incluso il tuo nome utente, il dispositivo da cui proviene la richiesta e la posizione. Se le informazioni in questa schermata non corrispondono al tuo account, tocca il pulsante No per rifiutare il tentativo di accesso. Sul tuo computer, fai clic sul pulsante Inizia per continuare con Snapchat. Fare clic sul pulsante Capito per chiudere il messaggio sulle notifiche. Selezionare Consenti o Blocca nell’angolo in alto a sinistra per concedere o negare l’autorizzazione alla notifica. Ora puoi utilizzare l’app Snapchat per Web sul tuo computer.

Crea un’icona di collegamento sul desktop Snapchat per un facile accesso

Un’app Web progressiva ti consente di avere un’esperienza simile a quella di uno smartphone senza richiedere l’installazione di un’app sul tuo computer. Questo inserisce un collegamento sul desktop che apre l’app Snapchat per il Web nella sua finestra. Puoi aggiungere l’app ai segnalibri tramite il tuo browser Web, ma questa opzione posiziona un’icona dedicata sul desktop per semplificare le cose.

Per mettere il collegamento all’app Web Snapchat sul desktop, controlla i seguenti passaggi:

Fai clic sull’icona del tuo profilo Snapchat nell’angolo in alto a sinistra. Seleziona l’ opzione Crea collegamento sul desktop Fare clic sul pulsante Installa . In alternativa, fai clic sull’icona del monitor con la freccia di download vicino all’angolo in alto a destra della barra degli indirizzi per visualizzare la richiesta di installazione di Snapchat. Da lì, fai clic sul pulsante Installa . Il collegamento all’app Web Snapchat è installato sul tuo computer. Successivamente, una nuova icona di collegamento Snapchat viene posizionata sul desktop. Avvia il collegamento per accedere alla schermata di messaggistica principale di Snapchat.

Come rimuovere il collegamento sul desktop di Snapchat per il Web

Se desideri eliminare l’app Web progressiva Snapchat dal tuo computer, puoi farlo con pochi semplici clic. Potrebbe non occupare molto spazio, ma puoi disinstallarlo in qualsiasi momento se lo desideri in futuro.

Per rimuovere il collegamento all’app Web Snapchat dal tuo computer, procedi come segue: Apri il collegamento all’app Snapchat per il Web dal desktop del tuo computer. Tocca il menu a tre punti nell’angolo in alto a destra. Seleziona Disinstalla Snapchat . Fare clic sul pulsante Rimuovi . Puoi selezionare la casella Cancella anche i dati da Chrome per rimuovere tutti i dati dell’app Snapchat per Web dal tuo browser web. Questo è utile se non prevedi di utilizzare Snapchat sul tuo computer per un po’. Il collegamento all’app Snapchat è ora disinstallato dal tuo computer.

L’uso di Snapchat sul tuo computer consente una maggiore flessibilità

Toccando l’app Snapchat per il Web sul tuo computer, puoi passare senza problemi dal tuo smartphone a uno schermo più grande. La versione web potrebbe essere limitata nelle funzionalità, ma è perfetta per inviare Snap e inviare messaggi ad altri. Ciò ti consente di tenere il passo con le tue chat personali mentre ricarichi il telefono altrove. L’app Snapchat per Web ti offre un’opzione aggiuntiva per accedere alla piattaforma. E quando installi l’icona del collegamento sul desktop, puoi avviare Snapchat ancora più velocemente rispetto all’apertura manuale del browser web.

FAQ

D: È possibile utilizzare contemporaneamente l’app per smartphone Snapchat e l’app Web per computer?

Sono tecnicamente classificate come due piattaforme separate, quindi dovresti eseguirle contemporaneamente. Ciò ti consente di avviare un messaggio sul tuo computer e continuare senza problemi la chat tramite l’app per smartphone quando necessario.

D: È possibile aprire contemporaneamente più istanze di Snapchat sul Web?

Puoi aprire solo un’istanza di Snapchat quando utilizzi la versione web sul tuo computer. Tuttavia, se provi a farlo, ti avvia dalla scheda o dalla finestra precedente e carica invece quella corrente.

D: Puoi inviare Snap dal tuo computer utilizzando la versione web di Snapchat?

Sì, puoi inviare Snap senza problemi sulla versione web, purché tu abbia una webcam funzionante installata o connessa al computer. Tuttavia, non puoi visualizzare gli Snap che ti vengono inviati sull’app Snapchat per il Web. Per farlo è necessaria l’app per smartphone.

D: Come reagisci, rispondi o elimini i messaggi sull’app Web Snapchat?

Sposta il cursore sul messaggio che desideri selezionare, quindi fai clic con il pulsante destro del mouse per visualizzare le opzioni della chat. Puoi reagire, salvare, rispondere, copiare o eliminare il messaggio. Queste icone vengono visualizzate anche sul lato destro dello schermo quando si posiziona il cursore su un messaggio.

D: Puoi effettuare chiamate vocali o video utilizzando l’app Web Snapchat sul tuo computer?

Se hai collegato una webcam, puoi scegliere tra una chiamata vocale o una videochiamata dopo aver concesso le autorizzazioni appropriate. Allo stesso modo, se disponi di un microfono esterno separato, dovresti essere in grado di effettuare una chiamata vocale senza problemi. Toccando l’ icona di chiamata appropriata nell’angolo in alto a destra della schermata della chat si avvia il tipo di chiamata che si desidera utilizzare.

D: È possibile disattivare gli effetti sonori della chat o le notifiche sull’app Web Snapchat?

Puoi farlo toccando l’icona del tuo profilo nell’angolo in alto a sinistra, quindi selezionando Disattiva effetti sonori o Disattiva notifiche .

D: I messaggi che invii utilizzando l’app Web Snapchat possono essere salvati o copiati da altri?

Sì, i messaggi e gli snap che invii utilizzando l’app Web Snapchat possono essere salvati o condivisi con altri su entrambe le piattaforme. Funziona come l’app per smartphone, quindi non inviare nulla che non ti sentiresti a tuo agio a condividere in primo luogo.

D: Puoi visualizzare o pubblicare Storie quando usi l’app Web Snapchat sul tuo computer?

L’app Snapchat per Web ti aiuta soprattutto a tenere il passo con i tuoi messaggi personali o le chat di gruppo in tempo reale. Pertanto, non puoi pubblicare o visualizzare Storie sulla versione web di Snapchat nella sua forma attuale. Questa funzione potrebbe essere aggiunta in seguito, ma è ancora da vedere.

D: L’app Snapchat per Web supporta tutti i browser Web?

La versione web di Snapchat attualmente supporta Google Chrome e Microsoft Edge. Altri browser Web come Mozilla Firefox o Safari di Apple non funzionano con Snapchat per il Web, ma questo potrebbe cambiare in un futuro aggiornamento.

D: Ricevi ancora uno Snapscore quando invii Snap da un computer?

Sì, puoi aumentare il tuo Snapscore come faresti con l’app per smartphone. Come promemoria, ricevi un punto per l’invio di uno Snap dall’app Web, ma non puoi aprire gli Snap dal tuo computer. Questa potrebbe essere una nuova funzionalità aggiunta in seguito.

D: Il nuovo chatbot My AI funziona sull’app Web Snapchat?

Snapchat ha recentemente lanciato al pubblico il chatbot My AI per tutti gli account Snapchat, quindi potresti averlo visto. Puoi usarlo per rispondere a domande o chiedere qualsiasi cosa tu voglia. È come il tuo assistente personale per Snapchat. Attualmente, il chatbot My AI non è disponibile sul Web, il che significa che è esclusivo dell’app per smartphone.

D: L’app Web Snapchat viene mai aggiornata?

Sì, Snapchat invia spesso aggiornamenti automatici lato server che richiedono di aggiornare l’app Web. Saprai quando qualcosa cambia perché vedrai un messaggio nell’angolo in alto a sinistra che ti chiede di aggiornare o ricaricare lo schermo.