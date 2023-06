Come scegliere il miglior monitor per pc

Come per tutte le cose del mondo, anche quando si tratta di scegliere il monitor per pc migliore da acquistare non può esistere una risposta universale: tutto dipende, principalmente, dalle proprie esigenze. Nonostante questo, ci sono delle caratteristiche generali che è sempre molto utile tenere in considerazione e che è opportuno conoscere per scegliere il monitor perfetto per noi.

Cosa considerare

Un monitor per pc non è certamente un prodotto che non acquistiamo tutti i giorni, ma di cui comunque l’uso che se ne fa, nella stragrande maggioranza dei casi, è quotidiano. Questa è la prima cosa da tenere a mente se l’obiettivo è fare una scelta ottimale.

Le principali caratteristiche che bisogna valutare sono le seguenti:

Risoluzione dello schermo;

Dimensione della diagonale;

Tecnologia utilizzata per il pannello;

Tipo di finitura;

Tipologia e numero di ingressi;

Consumo;

Struttura;

Forma della base;

Tipo e durata della garanzia.

Oltre a quanto appena detto, è necessario rivolgersi a un rivenditore che abbia prodotti di qualità. Una buona scelta sono i monitor PC su Sferaufficio.com.

Tuttavia, a livello generale è opportuno ricordare che quando si sceglie uno schermo è fondamentale ricordarsi esattamente l’uso che se ne vuole fare. Un computer essenziale per lavoro, per esempio, ha caratteristiche differenti da quelli che si rivelano ottimi per i videogiochi e/o per utilizzare il fotoritocco.

Ciò vuol dire che certe qualità, in ogni caso specifico, possono essere più importanti e/o secondarie rispetto ad altre.

Le caratteristiche generali

Nonostante questo, ci sono delle caratteristiche generali che in qualche maniera assicurano di avere tra le proprie mani un monitor per pc performante.

Una delle varie cose da considerare, per esempio, è la risoluzione: più alta è più saranno nitidi i dettagli visualizzati. Per far sì che questo sia possibile è anche importante scegliere pannelli di dimensioni adeguate. Per andare nel dettaglio, gli HD 1280 x 720 possono essere considerati ormai abbastanza obsoleti.

La scelta della diagonale può ricadere da un minimo di 21 ad un massimo di 27 pollici. Questa è una risoluzione adeguata per chi cerca un monitor per lavorarci ogni giorno, mentre gli schermi Full HD sono usati anche per il gaming o per guardare i film.

Molto rilevanti sono la tipologia e il numero di ingressi: la prima cosa da verificare è che il cavo per collegarlo alla memoria sia incluso nel pacco di acquisto. Inoltre, è suggeribile verificare quali tipi di porte sono presenti sul nostro computer o laptop (come le più diffuse HDMI, VGA, DVI, Display Port, USB-C) prima di scegliere il monitor.

Infine la tecnologia del pannello. Attualmente la più utilizzata è quella LCD che può essere di tre differenti tipologie:

TN : più economico, con la qualità delle immagini peggiore rispetto alle altre due, ma con tempi di risposta molto bassi;

: più economico, con la qualità delle immagini peggiore rispetto alle altre due, ma con tempi di risposta molto bassi; IPS: riproducono benissimo i colori (fino a 1,07 miliardi di colori contro i 16,7 milioni dei pannelli TN) e gli angoli di visione sono particolarmente elevati;

VA: permettono di ottenere dei rapporti di contrasto più elevati e dei neri più profondi