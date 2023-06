iOS 17 abilita l’editing video in modalità cinematografica nelle app di terze parti

Come delineato in un video del WWDC 2023 , iOS 17 include una nuova API cinematografica che consente agli sviluppatori di supportare la riproduzione e l’editing di video in modalità cinematografica in app di terze parti.

“Il framework Cinematic ti consente di aggiungere funzionalità di editing e riproduzione di livello professionale ai filmati, registrati con la modalità Cinematic dell’app Fotocamera, alle tue app”, afferma la documentazione per gli sviluppatori di Apple. “Queste sono le stesse funzionalità utilizzate in applicazioni come Final Cut Pro, Foto e iMovie. Ad esempio, ciò consente alle tue app di modificare la distanza di messa a fuoco e l’apertura nei filmati, creando un effetto bokeh, anche dopo la registrazione.”

Apple offre la modalità cinematografica nell’app Fotocamera sui modelli di iPhone 13 e successivi. Ispirata ai film professionali di Hollywood, la funzione consente agli utenti di registrare video con una profondità di campo ridotta e cambi di messa a fuoco automatici tra i soggetti.

La modalità cinematografica utilizza una tecnica chiamata “rack focus” per spostare senza problemi la messa a fuoco da un soggetto all’altro. Lo fa bloccando la messa a fuoco sul soggetto in una scena e sfocando lo sfondo per ottenere la profondità di campo. Se successivamente sposti la fotocamera per centrarla su un nuovo soggetto o se un nuovo soggetto entra nella scena, la modalità Cinematografica sposta automaticamente il punto focale su questo nuovo soggetto e sfoca lo sfondo.

