Ecco come funzionano i widget di Apple Watch in watchOS 10

Apple la scorsa settimana ha presentato in anteprima watchOS 10, il suo prossimo importante aggiornamento software per i modelli di Apple Watch compatibili. Tra una manciata di nuove funzionalità, una delle più importanti è l’introduzione dei widget. Diamo un’occhiata più da vicino a come funzionano e cosa puoi fare con loro.

Che succede con i widget?

I widget offrono un nuovo modo per visualizzare rapidamente le informazioni relative alle app da qualsiasi quadrante dell’Apple Watch, senza dover aprire l’app corrispondente o affidarsi esclusivamente a complicazioni. In altre parole, se scegli volti semplici senza complicazioni, puoi comunque accedere alle informazioni che desideri e se ti piacciono i volti ricchi di complicazioni, ora puoi ottenere ancora più informazioni a colpo d’occhio.

In watchOS 10, una rotazione verso l’alto della corona digitale o uno scorrimento verso l’alto dalla parte inferiore del quadrante dell’orologio utilizzando il dito (il Centro di controllo è ora accessibile tramite il pulsante laterale) rivela uno Smart Stack dinamico di widget sotto l’ora e la data che richiede metà dello schermo. Puoi scorrere questi widget con la corona digitale o il dito e toccare un widget per aprire l’app corrispondente.

Utilizzando l’apprendimento automatico, l’ordine dei widget può cambiare in base alle tue esigenze in qualsiasi momento della giornata.

Ad esempio, se hai eventi imminenti nel tuo calendario, una carta d’imbarco per un volo imminente o attività che devi completare, questi verranno visualizzati in ordine di priorità. Oppure, se avvii un timer, apparirà in cima allo stack dei widget in modo da poter vedere facilmente quanto tempo è rimasto

Oltre all’ordinamento basato sulla pertinenza, Smart Stack include anche la possibilità di organizzare manualmente i widget, in modo che Smart Stack possa essere dinamico o fisso come desideri.

Esistono in realtà due tipi di widget in watchOS 10: widget di app dedicati che forniscono informazioni da una singola app e un widget di complicazioni configurabile dall’utente che mostra fino a tre complicazioni in stile quadrante.

Scegliere i widget che vuoi vedere

Come i widget della schermata Home di iPhone in iOS 16, i widget di Apple Watch in watchOS 10 possono funzionare come uno Smart Stack che cambia in base al contesto o all’ora del giorno, oppure puoi scegliere manualmente quelli che desideri includere e anche bloccare i widget in alto della pila. I seguenti passaggi mostrano come modificare i widget da qualsiasi quadrante.

Su un Apple Watch con watchOS 10, scorri verso l’alto utilizzando la corona digitale o scorri verso l’alto dalla parte inferiore dello schermo utilizzando il dito. Premi a lungo qualsiasi widget per accedere alla modalità jiggle dello stack. (Tieni presente che non puoi modificare la visualizzazione di data e ora in cima allo stack.) Tocca il pulsante meno rosso su un widget per rimuoverlo dallo stack o tocca il pulsante più grande sopra lo stack per aggiungerne uno. Per appuntare un widget in modo che rimanga in cima alla pila, tocca la sua icona a forma di puntina gialla. Per modificare il widget delle complicazioni, scorri fino in fondo e tocca l’icona meno accanto a una complicazione, quindi tocca il simbolo più per sostituirlo con un’altra complicazione disponibile. (Nota: puoi anche bloccare il widget delle complicazioni.)

