Come utilizzare Google Live Transcribe

Negli ultimi anni, Google si è concentrata sul popolare la suite di accessibilità di Android. Funzionalità come Switch Access e Live Caption si sono rivelate estremamente utili per tutti, in particolare per le persone con disabilità. Tuttavia, tra tutte queste funzionalità, Live Transcribe è una delle migliori funzionalità della suite. Sia che utilizzi un Google Pixel o un telefono Samsung di fascia alta , continua a leggere per sapere come abilitare Trascrizione istantanea e personalizzarla in base alle tue esigenze.

Che cos’è Google Live Transcribe?

Trascrizione istantanea è un’app/funzione della suite di accessibilità di Google che utilizza il riconoscimento vocale di Google per visualizzare le parole sullo schermo di uno smartphone, rendendo più facile per le persone con problemi di udito impegnarsi in una conversazione. Puoi anche usarlo per ottenere una trascrizione in tempo reale di una conversazione.

L’algoritmo integrato identifica i suoni e ti consente di sapere cosa sta accadendo intorno a te (come il cinguettio degli uccelli o il fischio del vento). Trascrizione istantanea è stata creata in collaborazione con la Gallaudet University, una delle principali università per non udenti.

Come abilitare Trascrizione istantanea su un Google Pixel

Trascrizione istantanea è integrata nelle impostazioni di accessibilità di Android nei dispositivi Google Pixel (Pixel 3 e versioni successive) e nella maggior parte dei moderni telefoni Android. Tuttavia, se il tuo dispositivo non ce l’ha, puoi installare l’app standalone di Trascrizione istantanea dal Google Play Store su dispositivi con Android 6.0 e versioni successive. Ecco come usarlo:

Vai all’app Impostazioni . Scorri verso il basso e tocca Accessibilità . Scorri verso il basso fino alla sezione Sottotitoli e tocca Trascrizione istantanea Tocca Apri Trascrizione istantanea per iniziare a leggere cosa sta succedendo intorno a te.

Puoi anche attivare la scorciatoia Trascrizione istantanea. Fa apparire un’icona mobile che ti dà accesso a Live Transcribe da qualsiasi luogo.

Abilita Trascrizione istantanea su un telefono Samsung

Se il tuo dispositivo Samsung Galaxy è relativamente moderno, probabilmente ha la funzione integrata. Ecco come attivare Trascrizione istantanea su un dispositivo Samsung:

Vai all’app Impostazioni del tuo dispositivo . corri verso il basso e tocca Accessibilità Tocca Miglioramenti dell’udito > Trascrizione istantanea Tocca Apri Trascrizione istantanea per avviare la funzione. Attiva il collegamento Trascrizione istantanea per visualizzare un’icona mobile dell’app. Se utilizzi la navigazione a tre pulsanti sul tuo dispositivo Samsung, il pulsante Accessibilità contenente il collegamento Trascrizione istantanea viene visualizzato nell’angolo in basso a destra. Come utilizzare Trascrizione istantanea su altri dispositivi Android Se l’app non è installata sul tuo dispositivo Android, ecco come scaricarla e installarla. Vai alla pagina del Play Store per Trascrizione istantanea e notifiche audio . Fare clic su Installa . Al termine, apri l’app

Come funziona Trascrizione istantanea?

Trascrizione istantanea acquisisce automaticamente qualsiasi discorso nella lingua selezionata. Puoi dire che è pronto quando vedi “Pronto per trascrivere”. Tieni il telefono vicino all’altoparlante e raccoglie ciò che stanno dicendo con una solida precisione.

La dizione è essenziale. I risultati potrebbero non essere accurati al 100% se l’oratore parla a bassa voce o ha una condizione neurologica che influisce sulla parola. Le persone che vivono con condizioni che incidono sul linguaggio dovrebbero dare un’occhiata a Project Relate di Google . Questo progetto aiuta le persone con problemi di linguaggio a comunicare e interagire con gli altri utilizzando l’Assistente Google.

Se desideri rispondere tramite SMS a una conversazione, tocca l’ icona della tastiera nella parte inferiore dello schermo. Viene visualizzata una finestra di testo e puoi digitare la tua risposta. Le risposte testuali non vengono aggiunte alla trascrizione. Devi cancellare il testo ogni volta che vuoi rispondere.

Tocca l’ icona a forma di ingranaggio nell’angolo in basso a sinistra per trovare qualcosa di specifico in una trascrizione. Viene visualizzato un sottomenu e puoi utilizzare la barra di ricerca nella parte superiore per cercare qualsiasi cosa nella trascrizione.

