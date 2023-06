Motorola svela il Moto G Stylus 5G (2023), per l’entusiasmo dei papà di tutto il mondo

Il Moto G Stylus 5G (2023) ha fatto il suo debutto oggi, offrendo solide specifiche di fascia media in un telefono che, beh, ha uno stilo adatto. Non è Galaxy S23 Ultra, ma per le persone a cui piace avere lo stilo, è un punto di accesso più accessibile. Con un prezzo di $ 400, non solo riduce di $ 100 il Moto G Stylus 5G (2022) dell’anno scorso, ma è anche un terzo del costo dell’ammiraglia Samsung con lo stilo.

Il telefono verrà fornito con un rispettabile processore Snapdragon 6 Gen 1 abbinato a 4 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione per iniziare, ma avrai la possibilità di passare a 6 GB di RAM più magri con 256 GB di spazio di archiviazione. Ci saranno due opzioni di colore: Cosmic Black e Rose Champagne.

È interessante notare che lo slot per schede microSD funziona ancora e, se lo desideri, puoi inserire una scheda da 2 TB. Verrà anche con il jack per cuffie da 3,5 mm quasi estinto.

L’ultimo di Motorola vanta una fotocamera posteriore principale da 50 MP (f/1.88, 2.0μm), una fotocamera macro posteriore da 8 MP (f/2.2, 1.12μm) e una fotocamera frontale da 16 MP (f/2.45, 1.0μm). Le fotocamere includeranno anche una serie di miglioramenti software tra cui visione notturna, zoom digitale 8x e doppia acquisizione, tra gli altri.

Per quanto riguarda l’alimentazione, includerà una batteria da 5.000 mAh in grado di ricaricare fino a 20 W. Per metterlo in prospettiva, il Pixel 7 Pro utilizza la stessa capacità della batteria, ma quella di Motorola potrebbe essere in grado di durare più a lungo dato il suo processore più debole e lo schermo leggermente meno impegnativo. A differenza di altri concorrenti, il telefono includerà un caricabatterie e un cavo USB-C.

Il Moto G Stylus 5G (2023) sarà disponibile su Cricket a partire dal 2 giugno e alla fine arriverà ad altri provider come AT&T, T-Mobile, Google Fi Wireless e altri. I canadesi interessati al dispositivo potranno acquistarlo tramite il sito Web di Motorola e selezionare i gestori in pochi mesi.

Con Motorola in arrivo con i suoi nuovi telefoni, potrebbe avere un ultimo asso nella manica. Sebbene la società non abbia annunciato ufficialmente la sua versione più recente del Motorola Razr, il modello 2023 potrebbe finire per essere uno dei dispositivi più interessanti dell’anno.

