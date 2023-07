Pratica con lo smartphone Pixel Fold di Google

Google a maggio ha presentato il suo primo smartphone pieghevole, il Pixel Fold. Abbiamo preso un Pixel Fold e abbiamo pensato di provarlo per vedere come si confronta con gli ultimi iPhone di Apple.

Pixel Fold ha una dimensione del display di 7,6 pollici quando è aperto, ma quando è chiuso, il display della copertina misura 5,8 pollici. Entrambi i display presentano una frequenza di aggiornamento fino a 120Hz, come gli ultimi iPhone Pro. Ha una forte cerniera che funziona con qualsiasi angolazione e, quando è chiusa, non c’è spazio nella cerniera.

Per quanto riguarda le dimensioni, Pixel Fold ha le dimensioni perfette per l’uso quotidiano quando è piegato grazie allo schermo di copertura, ed è dimensionato come l’ iPhone X come riferimento. A 7,6 pollici aperto, è più grande di qualsiasi smartphone ma più piccolo di un iPad mini , quindi è una bella dimensione intermedia che non è né troppo piccola né troppo grande.

All’interno è presente un processore Google Tensor G2, l’analogo di Google ai chip della serie A progettati da Apple. È dotato di 12 GB di RAM e inizia con 256 GB di spazio di archiviazione e una batteria da 4821 mAh, quindi l’hardware non è troppo lontano dall’offerta di Apple. Per quanto riguarda il software, Google ha lavorato su Android per smartphone pieghevoli, ma non tutti gli sviluppatori hanno adattato le loro app Android per il fattore di forma ed è evidente.

Google ha incluso una fotocamera posteriore da 48 megapixel, la stessa di Apple 14 Pro e Pro Max, il che va bene, ma niente di spettacolare. Ha anche teleobiettivo da 10,8 megapixel e fotocamere ultrawide, insieme a una fotocamera frontale da 9,5 megapixel e una fotocamera interna da 8 megapixel.

Le voci hanno suggerito che Apple stia sperimentando la tecnologia degli smartphone pieghevoli, ma finora il lavoro su un dispositivo del genere non è uscito dalla fase iniziale di prototipazione. Non si sa quando Apple potrebbe uscire con un ‌iPhone‌ pieghevole, ma con il lancio di Pixel Fold, i principali produttori di Android offrono tutti smartphone pieghevoli.

